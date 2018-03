Oscar Blau, Weiß, Rot statt Einheitsschwarz

22/25

Was Frauen können, können Männer natürlich auch. Thimothée Chalamet (nominiert in der Kategorie Bester Hauptdarsteller für "Call Me By Your Name") erschien ganz in Weiß, sehr elegant und lässig, ohne dabei wie ein feierlich gekleideter Eisverkäufer auszusehen. Männer müssen sich übrigens auf dem Roten Teppich nie wie Frauen "Who are you wearing?" fragen lassen. Sie tragen das Outfit – und nicht das Outfit sie.