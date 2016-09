Die Hildebrandts teilen alles: Job, Haushalt, Erziehung. Die 36-jährige Diplom-Kulturwirtin Eva arbeitet 20 Stunden in der Woche als Qualitätsmanagerin an der Technischen Universität München, der 43-jährige Markus 24 Stunden als Senior Controller bei Xing in München. Ihre Söhne Leander und Julius sind fünf und zwei Jahre alt.

ZEIT Spezial: In Ihrem Alter kämpfen viele um Beförderungen. Warum arbeiten Sie in Teilzeit?

Eva: Wir sind nicht die Typen, denen Karriere über alles geht. Als das zweite Kind kam, haben wir uns gefragt: Wie viel Geld brauchen wir zum Leben – und wie viel müssen wir dafür arbeiten?

ZEIT Spezial: Ihre Chefs haben mitgespielt?

Eva: Ich arbeite in der Uni-Verwaltung, da sind solche Modelle verbreitet.

Markus: In meiner Firma nicht so. Ich konnte den Vorgesetzten aber erklären, was ich weiter schaffen würde. Als dann ein neuer Chef kam, der nicht der größte Fan von Teilzeitlösungen war, hatte ich bewiesen, dass es klappt.

ZEIT Spezial: Weil Sie 60 Prozent verdienen, aber 80 Prozent leisten?

Markus: Ich arbeite mehr, als auf dem Lohnzettel steht, klar. Es ist aber nicht völlig unverhältnismäßig. Die Kollegen akzeptieren, dass ich montags gar nicht komme und sonst nur sechs Stunden.

Eva: Unsere Arbeitgeber haben dadurch viele Vorteile: Wir können uns gegenseitig aushelfen. Wenn die Jungs krank sind, bleibe erst ich zu Hause, Markus übernimmt dann – wir fallen deshalb wirklich selten aus.

ZEIT Spezial: Aber Sie sind ja nicht Ihren Chefs zuliebe in Teilzeit gegangen.

Markus: Nein, das entlastet vor allem uns. Jeder hat einen Tag frei, die Kinder sind trotzdem in Betreuung. An meinen Montagen mache ich Sport, hake Termine ab oder gehe zum Arzt.

Eva: So müssen wir solche Dinge nicht in den Feierabend packen. Manchmal nehme ich mir auch montags frei, um mit Markus größere Erledigungen zu machen oder schön essen zu gehen. Wir genießen es, Zeit für uns zu haben – es gibt ja ein paar Dinge, die man lieber ohne Kinder macht.

Markus: Das Stresslevel ist niedriger, wir sind entspannter und haben im Alltag weniger Reibereien.

ZEIT Spezial: Wie bleibt man als Paar glücklich, wenn man Familie wird?