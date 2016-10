Nichts ist erstaunlicher als die spontane Rührung, die ein Oldtimer bei Passanten auslöst. Junge Frauen, alte Männer, selbst hartgesottene Teenager umkreisen die bucklige Isetta, den froschäugigen Triumph oder den chromüberzuckerten Opel Kapitän mit einer Verzückung, die sonst nur Tigerbabys im Zoo entgegengebracht wird. Offenbar hat das bloße Alter die Wagen, die seinerzeit vielleicht alltäglich, sogar langweilig oder umgekehrt eher brutal waren, in Objekte gesteigerter Niedlichkeit verwandelt. Ist es das Sanfte und Gebrechliche, das von jedem Design ausgeht, auch dem einstmals kühnsten, wenn es endgültig aus der Mode gefallen ist und keiner optischen Gewohnheit mehr entspricht?

Alte Autos haben nichts Einschüchterndes mehr, und das gilt sogar, wenn sie noch durchaus bedrohliche Fahrleistungen bieten. Der AC Cobra sieht man die 300 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit nicht an, auf die sie es in den sechziger Jahren brachte, sie zeigt nichts von dem Auftrumpfenden, Ellenbogen- und Herrenmenschenhaften des schwarzen Porsche Cayenne, der neben ihr parkt. Mit ihrem engen Kleid, den Rundungen eines verflossenen Sexidols, dem vernarbten Armaturenbrett kniet sie fast demütig vor dem modernen SUV und verrät nichts von dem rabaukenhaften Image, das ihr einmal anhaftete.

Ein Rabauke, zumindest hart im Nehmen, sollte aber immer noch der Fahrer sein. Überflüssig zu sagen, dass es keine Servolenkung gibt und das Lenkrad im Stand herkulische Kräfte verlangt, während es auf der Autobahn wie ein Schmetterling flattert. Nicht überflüssig dürfte der Hinweis auf das brachiale Drehmoment sein, das von den amerikanischen Achtzylindern entfaltet wird, die mit Hubräumen von 4,3 bis 7,0 Litern in der Cobra verbaut wurden. Sie fährt, wie soll man sagen? Auf jeden Fall sofort sehr schnell los. Nicht überflüssig auch, zu wissen, dass die Bremsen dem nicht annähernd gewachsen sind.

Aber darin ist die Cobra, die aus einem britisch-amerikanischen Garagenprojekt hervorging und kaum über die improvisierte Handfertigung zu nennenswerter Serienreife gelangte, kein Sonderfall. Auch ein Erfolgsmodell wie der TR3 von Triumph, einer der hübschesten Roadster seiner Zeit, ist heute nur mit Staunen zu fahren. Die Schneckenlenkung zwingt dazu, nach jeder Kurve die Räder händisch geradezustellen. Erinnert sich jemand an alte Filmszenen mit Gary Grant oder Gregory Peck am Steuer? Wie sie hektisch hin und her lenken? Das kam vom Schneckengetriebe. Erst spätere Varianten und dann die Zahnstangenlenkung brachten die automatische Rückstellung in die Geradeausfahrt.

Trotzdem ist im TR3 alles halb so schlimm. Das riesige Lenkrad, steil vor der Fahrerbrust stehend, erleichtert das Kurbeln, und der Motor erzeugt zwar guten Krach, aber keinen beängstigenden Vortrieb. Alles kann gemächlich angegangen werden. Nicht halbschlimm, sondern ganz schlimm ist dagegen der Orkan, der sich bei offener Fahrt entfaltet. Das liegt an den fensterlosen und tief ausgeschnittenen Türen, die suggerieren, man könne sich, auch ohne sie zu öffnen, hineinschwingen. Davon ist aber abzuraten; die Beine kommen unter dem Lenkrad nicht durch. Nicht halbschlimm, sondern äußerst hakelig ist auch die Montage des Verdecks; man muss erst Steckscheiben auf die Türen setzen.

Ein Triumph TR3, der von 1955 bis 1962 gebaut wurde. Englische Roadster aus den fünfziger und sechziger Jahren gehören heute zu den beliebtesten Klassikern überhaupt. © Giorgio Onorati/epa/dpa

So erlaubt jeder Oldtimer eine Entdeckungsreise in das Reich des Unvollkommenen, Untüchtigen und Unpraktischen – jedenfalls von heute aus gesehen, von den nahezu perfekten, bedienungsunauffälligen Automobilen der Gegenwart aus. Sie fordern vom Fahrer keine Geschicklichkeit und erst recht keinen Kampf mit störrischer Technik; höchstens den Kampf mit überlegener Technik, die man nicht durchschaut. Der Philosoph Günther Anders prägte das Wort von der "prometheischen Scham", die den Menschen befällt, wenn er sich seinen eigenen Erfindungen unterlegen fühlt.

Diese Scham entsteht im Umgang mit Oldtimern nicht. Sie offenbaren nicht die "Antiquiertheit des Menschen" (Günther Anders), sie sind ja selbst antiquiert. Man muss nicht zu ihnen aufschauen, wie es ein moderner SUV sogar im Wortsinne verlangt, man muss sich zu ihnen hinabbeugen, man muss sich ihrer annehmen. Für viele ihrer Liebhaber liegt darin ein enormer Reiz. Sie opfern sich dem bedürftigen Auto mitunter bereitwilliger als der Familie. Vielleicht halten sie das Auto für dankbarer? Tatsächlich aber gilt die grausame Regel: zwei zu eins. Für jeden Euro vom Wert müssen zwei Euro in die Instandhaltung gesteckt werden.

Jens Jessen ist Redakteur im Feuilleton der ZEIT. Sein erstes altes Auto war vor 30 Jahren ein Alfa Romeo GT, damals noch kein Oldtimer, aber von eingeschränkter Fahrtüchtigkeit, weil ihn der Vorbesitzer bei Rallyes halbtot geschunden hatte.

Oldtimer erzwingen Zuwendung. Das liegt aber nicht nur an ihrem Alter, sondern mehr noch an ihrer Individualität. Bis in die siebziger Jahre hinein waren alle Autos von einer Standardisierung in Bedienung und Fahrverhalten weit entfernt. Heute lautet das Lieblingslob der Tester für ein neues Modell: Man setzt sich ans Steuer und fühlt sich sofort zu Hause. Das wird man von einer BMW Isetta oder einem Messerschmitt Kabinenroller nicht sagen. Dort setzt man sich ans Steuer und fühlt sich sofort befremdet. Wo bitte ist der Schaltknüppel der Isetta? Ah, links an der Seitenwand, und es ist kein Knüppel, sondern ein zartes Hebelchen, das mit dem ersten Gang links unten das spiegelverkehrte H-Schema beginnt. Und wie ist man überhaupt hinter das Steuer gekommen? Indem sich die ganze Front als Tür öffnete und das Lenkgestänge beiseiteschwenkte.