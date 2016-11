Hamburger Spätherbst, im morgendlichen Sonnenschein leuchten die roten Backsteine des Kinderkrankenhauses warm und freundlich. Prof. Dr. Philippe Stock eilt mit großen Schritten und aufgerollten Hemdsärmeln durch das Foyer und über den Vorplatz zu seinem Arbeitszimmer. Stock, 42, ist Allergologe und Kinderpneumologe und leitet seit zwei Jahren die Pädiatrie am Altonaer Kinderkrankenhaus.

ZEIT WISSEN: Herr Professor Stock, wann muss ein Kind, das eine Erkältung hat, zum Arzt?

Philippe Stock: Alarmierend ist, wenn Kinder hohes Fieber bekommen, über 39,5 Grad, und wenn dieses Fieber länger als drei Tage andauert – und immer dann, wenn es sich durch die üblichen Medikamente wie Paracetamol oder Ibuprofen, die viele im Haus haben, nicht senken lässt. Zum Arzt sollte man auch dann, wenn die Atmung auffällig ist: wenn das Kind schneller atmet, als wäre es aus der Puste, wenn sich vielleicht sogar zwischen den Rippen die Haut beim Einatmen etwas nach innen zieht. Wenn man also das Gefühl hat, dass die Lunge betroffen ist. Eine auffällige Färbung im Mundbereich oder leicht bläuliche Lippen sind ebenfalls Alarmsignale. Auch Hautausschläge und sonstige Flecken sollten in dieser Situation einem Arzt vorgestellt werden.

ZEIT WISSEN: Was aber mache ich, wenn die Symptome nicht so deutlich sind, ich aber das Gefühl habe, dass mein Kind generell häufig erkältet ist?

Stephan Ludwig, Virologe an der Universität Münster "Bei einer schweren Erkältung oder gar einer echten Grippe helfen Hausmittel nur wenig bis gar nicht…"

Stephan Ludwig, Virologe an der Universität Münster "Überraschend ist aber, was bei leichten Verläufen nutzt, wenn man es früh genug anwendet oder nur richtig daran glaubt."

#1: Gegen Schmerzen und Husten Zerdrückte, warme Kartoffel oder warmes Schweineschmalz in ein Tuch wickeln und um den Hals oder auf die Stirn legen.

Stock: Wir versuchen zu unterscheiden: Ist es eine normale Infektanfälligkeit, oder ist sie auffällig? Beim sich entwickelnden Immunsystem sprechen wir von einer physiologischen, also normalen Infektanfälligkeit. Bei einer Störung des Immunsystems, die zu mehr Infekten führt, ist es eine pathologische Infektanfälligkeit. Um zwischen der physiologischen und pathologischen Infektanfälligkeit zu unterscheiden, muss man fragen: Welche Infekte sind es, und wie häufig treten diese Infekte auf? Normal sind im Kindesalter bis zu acht banale Infektionen pro Wintersaison.

ZEIT WISSEN: Was heißt banal?

Stock: Banale Infekte sind Schnupfen oder Husten, auch mal eine Bronchitis, vielleicht eine Mittelohrentzündung; banal heißt auch, dass sie nicht lange – vier, fünf Tage – anhalten und dass sie keine Schäden an einzelnen Organen hinterlassen. Aber ein Virusinfekt, der nach drei Wochen nicht weg ist, ist auffällig. Eine schwere Lungenentzündung oder tiefe Hautinfektionen oder Abszesse sind auch auffällig. Gelegentliche banale Infekte müssen sein. Sie sind essenziell.

ZEIT WISSEN: Warum?

Stock: Man kann sich unser Immunsystem vorstellen wie einen Muskel. Das Immunsystem muss trainiert und aufgebaut werden. Ein Kind muss also auch mal krank sein, es muss krank sein dürfen. Nicht jede Erkrankung darf mit einem Antibiotikum zerschlagen oder durch übertriebene Hygiene verhindert werden. Kinder dürfen nicht in Watte gepackt werden, sodass sie sich gar nicht mehr anstecken können. Händedesinfektionsmittel sind nur in besonderen Situationen ratsam, wo ein hohes Ansteckungsrisiko besteht und kein Händewaschen möglich ist. Sonst kann sich das Immunsystem nicht ausbilden. So erklären wir uns auch die Zunahme von allergischen Erkrankungen.

ZEIT WISSEN: Weil das Immunsystem nicht mehr erkennt, woher wirklich Gefahr droht?

Stock: Genau. Es lernt nicht zu unterscheiden, was schädlich ist und was nicht. Wir nennen das "Hygienehypothese". Für den Aufbau des Immunsystems sind die ganz normalen banalen Infekte, die man in der Kita oder Schule erwirbt, absolut essenziell.

Kinder werden im Winter leichter und häufiger krank als Erwachsene – aber sie sind auch viel widerstandsfähiger

ZEIT WISSEN: Sind Kinder darum häufiger krank als ihre Eltern?

Stock: Bei Kindern muss sich das Immunsystem langsam aufbauen. Das heißt, es kommt häufiger zu banalen Infekten. Für einen Erwachsenen wären acht banale Infekte in einem Jahr ganz schön viel. Also, ja: Kinder werden möglicherweise etwas leichter und etwas häufiger krank im Winter. Aber sie sind viel widerstandsfähiger. Wenn Erwachsene mal krank werden, dann sind sie in der Regel viel kränker, fühlen sich viel elender und können das viel schlechter tolerieren als Kinder. Kinder sind zwar empfänglicher für Infekte, aber sie können damit viel stärker umgehen.