Meine Freundschaft mit Lumpi, Paddy, Urs und Snorry begann im Dezember 2001. Wir trafen uns an einem verschneiten Donnerstag in der Hauptstraße 61 meines Heimatdorfs, ein roter Elektroofen wärmte unsere Füße. Ich, 13 Jahre alt, klebte an jenem Tag ein paar Pfennig-Münzen in mein Tagebuch – als Erinnerung. Mein erstes selbst verdientes Geld sollte mir nämlich bald darauf in Euro ausbezahlt werden, sieben Euro pro Stunde. Nach unserem ersten Treffen vereinbarte ich mit Lumpi und den anderen ein regelmäßiges Wiedersehen. Zeit: die Tage nach Weihnachten, Ort: Spielwarenabteilung im Geschäft Leschhorn, 61200 Wölfersheim, Mittelhessen.

Bei der jährlichen Inventur im Laden von Elfriede Leschhorn, meiner Oma, waren die Steiff-Tiere mit dem Knopf im Ohr meine Lieblingsstation. Zehn Jahre sind seit meinem letzten Treffen mit ihnen vergangen – heute mache ich noch einmal die Inventur.

Lumpi (Schnauzer), 49,95 €, Anzahl: 1

Paddy (Biber) 56,50 €, Anzahl: 1

Snorry (Fuchs) 89,50, € Anzahl: 1

Urs (Braunbär) 101,75 €, Anzahl: 1

Wie damals beobachten Lumpi und seine Kollegen ihr Revier: 125 Quadratmeter Spielwarenabteilung, durch zwei Treppenstufen von der übrigen Ladenfläche abgesetzt. Und drei Schaufenster, an denen sich einst Kinder die Nase platt drückten.

Frankfurt, die nächste Großstadt, hatte Hertie, Horten, Kaufhof und Karstadt. Wölfersheim hatte Leschhorn. Als 13-Jährige hatte ich keinen Grund, daran zu zweifeln, dass das für immer so bleiben wird. Wenn die Menschen etwas kaufen wollten, dann brauchten sie schließlich ein Kauf-Haus, oder?

Das Terrain der Spielwarenabteilung übernahm ich bei der Inventur gemeinsam mit meinen zwei älteren Geschwistern, die Aufteilung war nicht verhandelbar. Mein Bruder zählte Lego, Playmobil, Siku-Mähdrescher und -Traktoren, meine Schwester das Zubehör der Puppenstuben von der Hollywoodschaukel bis zur Kaffeekanne, und ich kümmerte mich um Schleich-Tiere, Stofftiere, Malbücher, Puzzles und Spiele. Automatisch greife ich auch heute zuerst zu diesen Sachen:

Schleich-Esel 5,99 €, Anzahl: 1

Schleich-Giraffe 6,99 € Anzahl: 3

Straßenkreide 1,95 €, Anzahl: 4

Kniffel-Block 3,99 €, Anzahl: 10

Nach und nach füllt sich meine Liste. Zugegeben, ich bin nicht mehr so genau wie damals, als ich jede einzelne Murmel gewissenhaft erfasst habe, vielmehr interessieren mich all die Dinge, die ich hier entdecke:

Kaufladenobst (Pflaumen) 0,77 €, Anzahl: 4.

Handpuppe (Prinzessin) 22,89 €, Anzahl: 1

Handpuppe (Rotkäppchen) 16,99 €, Anzahl: 1

Puzzle: Boyzone, 3,50 €, Anzahl: 2

Boyzone? War das nicht die Boyband von Ronan Keating, die in den Neunzigern Mädchenherzen wie meines höherschlagen ließ? (Ich unterbreche die Inventur, um auf YouTube Boyzone-Videos zu schauen).

In Zeiten von Big Data kommt es mir ein bisschen anachronistisch vor, jeden einzelnen Gegenstand in die Hand nehmen zu müssen, zu zählen oder zu wiegen. Gibt es dafür nicht eine App? Auf jeden Fall gibt es dafür in Deutschland ein Gesetz. Paragraf 240 des Handelsgesetzbuches verpflichtet jeden Kaufmann dazu, seine vorhandenen Bestände körperlich zu erfassen, den Wert zu ermitteln, Bilanz zu ziehen. So zählen Apotheken ihre Salben, Förster ihre Bäume, Zoohandlungen ihre Kaninchen, Wellensittiche und Guppys – und die Leschhorns eben ihre Bauklötze und Porzellantassen. Indem die Inventurliste dokumentiert, was man hat, zeigt sie auch, was fehlt und was man braucht. Sie spiegelt Erfolge und enttarnt Defizite.

Als Jahresabschluss ist die Inventur die Grundlage des Neuanfangs. Ein Kaufhaus ist da gar nicht so verschieden von den Menschen mit ihren Jahresrückblicken und Vorsätzen für das neue Jahr.

Die Inventur ruft dazu auf, seine Umgebung zu durchkämmen, in alle Ecken zu blicken, jede Schublade und Kiste zu öffnen, Lager und Keller zu durchleuchten. Invenire ist lateinisch für "etwas finden" oder "auf etwas stoßen". Im über hundert Jahre alten Geschäft meiner Oma bedeutet das, sich auf eine Zeitreise einzulassen.