Zugegeben, das Überleben in der Kälte ist hierzulande gerade kein Thema, eher das Überleben ohne Kälte, darum sorgen sich jedenfalls Hotelbesitzer und Touristenmanager in vielen europäischen Skigebieten. Schneesicher war gestern. Die Klimaerwärmung macht die Winter wärmer und lässt Skipisten schrumpfen, so weit, so bekannt. Dabei wird allerdings oft vergessen, dass einige Szenarios der Klimaforscher für Teile Europas nicht nur Hitzewellen und Sintfluten vorhersehen, sondern auf längere Sicht womöglich eine Abkühlung. Denn durch die Klimaveränderung könnte der Nordatlantikstrom seinen Warmwassertransport einstellen. Diese Meeresströmung verlängert den Golfstrom bis in den nördlichen Atlantik und dient West- und Nordeuropa als Heizung. Vor 13.000 Jahren ist diese Heizung zuletzt ausgefallen. Kann das wieder passieren? Und was machen wir dann?

"Theoretisch ist eine Unterbrechung des Nordatlantikstroms möglich", sagt Uwe Mikolajewicz vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Der Ozeanograf erforscht den Verlauf der letzten Eiszeit mithilfe von Klimasimulationen, und darin spielt der Nordatlantikstrom eine zentrale Rolle. Die Strömung wird unter anderem durch die "thermohaline Zirkulation" angetrieben (thermós ist griechisch für "warm", hálos für "Salz"): Je kälter und salziger Wasser ist, desto dichter ist es. Im Polarkreis sinkt kaltes, salziges Wasser ab, strömt am Meeresboden Richtung Süden und zieht an der Oberfläche warmes Wasser aus den Subtropen nach Norden, wo es sich wiederum abkühlt. So schließt sich der Kreislauf. Doch durch das Schmelzen von Eis über Grönland und in der Polarregion können große Mengen Süßwasser in den Nordatlantikstrom eindringen, ihn verdünnen und die Zirkulation unterbrechen. Die Heizung fällt aus. Tipping-Points heißen solche Kipppunkte im Klimasystem.

In The Day After Tomorrow bringt Regisseur Roland Emmerich genau dieses Schicksal über die Erde. Innerhalb weniger Wochen versinken die USA im Schneechaos. "Die Schnelligkeit und Dramatik des Films sind aber eine Karikatur", sagt Mikolajewicz. "Tatsächlich bewirkt die immense Wärmekapazität der Ozeane einen sehr langsamen Temperaturabfall. In einem Menschenleben passiert da nicht viel." Allerdings: Die Meeresregion zwischen Irland und Kanada ist praktisch das einzige Gebiet der Erde, das sich laut einer neuen Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung seit 1900 nicht erwärmt, sondern abgekühlt hat. Der Nordatlantikstrom wird schwächer.

Um sich vorzustellen, wie eine neue Eiszeit ablaufen könnte, lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Die vorerst letzte Eiszeit war die Weichsel-Kaltzeit, die vor 12.000 Jahren endete und vor 115.000 Jahren begann. Die Ursache waren sinkende Temperaturen aufgrund einer abnehmenden CO₂-Konzentration in der Atmosphäre. In Nordskandinavien bildete sich ein Eispanzer, der in einigen Zehntausend Jahren bis 50 Kilometer vor das heutige Hamburg rutschte. Von Süden schoben sich zur selben Zeit Gletscher aus den Alpen bis über den Bodensee. Dazwischen war Deutschland von einer baumlosen Steppe bedeckt. Herden von Mammuts, Bisons und Wildpferden zogen durchs Land. Der Winter dauerte neun Monate, im Sommer war es aber auch schon mal über 20 Grad warm.

Tatsächlich war ein Drittel des europäischen Kontinents während der Weichsel-Kaltzeit bewohnbar, schätzen Forscher der Universität Helsinki. Nach ihren Berechnungen lebten bis zu 130.000 Menschen hier. Wie aber triumphierte der kleine, nackte Mensch, während Wollnashörner, Mammuts und Säbelzahntiger den widrigen Bedingungen erlagen?

Der Ethnologe Carl Triesch vom Museum für Völkerkunde in Hamburg studiert mit seinem Team die Anpassungsfähigkeit der Polarvölker. Der Name "Eskimo", früher übersetzt als Rohfleischesser, zeugt von einem Trick, der auch dem Eiszeitmenschen das Überleben ermöglichte: Roh behalten Fleisch und Fisch fast all ihre Nährstoffe und Vitamine. "Kräuter und Beeren gab es nur im Sommer", sagt Triesch, "die meiste Zeit des Jahres lebten die Menschen von der Jagd." Als Großfamilien folgten sie den Tierherden in einem Radius von bis zu 500 Kilometern. Auf ihrem Weg trafen sie andere Clans. "Fundstücke wie Muschelschalen aus dem Mittelmeer, die bei Koblenz gefunden wurden, sind Indizien, dass die Familien Tauschhandel betrieben", sagt Michael Merkel vom Archäologischen Museum Hamburg. Und Handel sei ein Beleg dafür, dass die Gruppen miteinander kommunizierten. Mit Feuer heizten die Menschen gegen die Kälte an, mit Fellen hielten sie sich warm. Das Leben mit der Eiszeit: geht doch. Merkel und Triesch haben dieser Epoche in ihren beiden Museen eine Doppelausstellung gewidmet.

Welche Folgen hätte eine neue Eiszeit für die moderne Gesellschaft? "Vegetarier hätten es zumindest schwer", sagt Triesch, das Sammeln pflanzlicher Nahrung wäre nur in den kurzen Sommermonaten möglich. Lebensmittel wären kostbar und kämen die meiste Zeit aus dem Gewächshaus. Merkel sagt: "Eine der wichtigsten Fragen wäre dann, wie wir ausreichend Energie erzeugen." Atomkraft? Wahrscheinlich müssten trotzdem zahlreiche Europäer umsiedeln, mutmaßt Triesch. Als Klimaflüchtlinge gen Süden.

Wie wahrscheinlich ist solch ein Szenario? Laut den Berechnungen des Max-Planck-Instituts würde ein Anstieg der durchschnittlichen Jahrestemperatur bis 2080 um vier Grad zu einer Abschwächung des Nordatlantikstroms um ein Drittel führen. Das reicht allerdings noch lange nicht, um die Erwärmung Europas aufgrund des Klimawandels rückgängig zu machen und Berlin mit Gletschern zu bedecken. Und wenn Europas Heizung komplett versagt? Eine erneute Vergletscherung Europas ist auf Jahrhunderte hinaus sehr unwahrscheinlich, zeigt eine noch unveröffentlichte Modellrechnung amerikanischer Forscher. Der Mensch sorgt dafür, dass sich die Klimageschichte nicht wiederholt. Laut den Klimamodellen ist nämlich ein anderes Szenario viel plausibler: dass die Treibhausgas-Emissionen die nächste, natürliche Eiszeit aufhalten werden. Die wäre eigentlich in 50.000 Jahren fällig.

Ist die globale Erwärmung also sogar wünschenswert, weil sie die Gletscher auf Distanz hält? Nun ja. Unter den Folgen des Klimawandels leiden die Menschen jetzt. Die nächste Eiszeit jedoch beträfe unsere Ur-ur-(hier denken Sie sich bitte 1.600-mal "ur")-Enkel.