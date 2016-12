Nach einem irischen Märchen lebten vor langer, langer Zeit in dem Dorf Swabedoo kleine Leute, die nichts mehr liebten, als sich gegenseitig kleine Felle zu schenken. Jeder trug einen Beutel voller Fellchen über der Schulter, und jedes Mal, wenn sie sich trafen und ein Fellchen gaben oder bekamen, freuten sie sich. Ihr Leben war sehr glücklich. Doch eines Tages kam ein großer grüner Kobold aus seiner Höhle. Er warnte die kleinen Leute, dass sie aufpassen müssten, nicht zu viele Fellchen zu verschenken, weil sie sonst bald keine mehr hätten. Die kleinen Leute begannen zu grübeln und wurden vorsichtig. Sie überlegten nun genau, wem sie ein Fellchen gaben und wem nicht, beobachteten einander argwöhnisch und wurden ängstlich. Bald gingen die Ersten gebückt, ihre Beutel schleiften am Boden, und schließlich ließen die kleinen Leute sie zu Hause. Ihr Leben war nicht mehr glücklich, einige wurden krank.

Ohne dass Menschen schenken und beschenkt werden, würde eine Gesellschaft gar nicht zustande kommen. Das schrieb der Soziologe Georg Simmel 1908 in seinem Exkurs über Treue und Dankbarkeit, und nicht nur für Soziologen ist Schenken eine der stärksten sozialen Kräfte überhaupt. Schenken ist ein großes Gesellschaftsspiel, in dem sich Menschen miteinander verstricken. Jeder kann sich darin eine Rolle aussuchen: der viel und auch ohne Anlass Schenkende sein, die in letzter Minute Losrennende oder der Wunschzettelabhaker. Es gibt die Internetbesteller, Selbermacher, Geld- und Gutscheinschenker. Nur eines steht nicht zur Wahl: ob man mitspielen will oder nicht. Auch wenn manche versuchen, sich dem Ganzen durch Absprachen zu entziehen, sicher ist keiner davor, nicht doch etwas zu bekommen – und dann in irgendeiner Weise reagieren zu müssen. Schenken ist etwas tief im Menschen Verwurzeltes. Dabei ergibt es, rein ökonomisch betrachtet, gar keinen Sinn: Wir geben, ohne die Sicherheit, etwas dafür zu bekommen. Schon Darwin grübelte über das Phänomen, weil es nicht mit seiner Idee vom Leben als Konkurrenzkampf zusammenpasste. Seitdem haben sich Forscher der unterschiedlichsten Disziplinen daran abgearbeitet. Warum tut sich der Mensch so etwas an? Fest steht: Was an Weihnachten mit dem ganzen Gold und Geklimper so leicht daherkommt, ist in Wirklichkeit ein hochkomplexes Hin und Her, ein uraltes Spiel um Liebe, aber auch um Macht und Überleben. Und es steckt voller ungeschriebener Regeln.

Nüchtern betrachtet bedeutet dieses Spiel vor allem zu Weihnachten für den Einzelhandel einen guten Umsatz: 280 Euro gibt eine Person in Deutschland durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke aus, zusammen macht das gut 14 Milliarden Euro und 30 Prozent des Jahresumsatzes. Aber wer will schon nüchtern bleiben? Geschenke sind eben nicht nur Waren mit einem Preis. Weihnachten ist auch: 22 Millionen geschmückte Bäume, Adventskränze, Goldkugeln und andere Dekorationen in 70 Prozent der Haushalte, Weihrauchschwaden, Kilometer an Geschenkpapier und Schleifenband und Tonnen selbst gebackener Plätzchen. "An Weihnachten gibt es eine magische Ökonomie", sagt Elfie Miklautz, Professorin für Kultursoziologie an der Wirtschaftsuniversität Wien: "Geschenke regnen vom Himmel, dargebracht von mythischen Figuren." Die Wurzeln liegen noch in vorchristlicher Zeit, die Rauh- und Weihnächte waren Nächte des Geister- und Gespensterglaubens. Es heißt, sagt Miklautz, dass man in den Kindern die Wiedergänger von Ahnengeistern erkannte und sie stellvertretend beschenkte, um die Geister gütig zu stimmen. Weihnachten als Familienfest, besinnlich und abgeschottet von der Außenwelt, entstand erst mit der Reformation. Es sollte eine Umkehr des Alltäglichen sein: ohne Knappheit, voller Verausgabung und Hingabe, einmal im Jahr. "In einer Konsumgesellschaft, die täglich auf Verschwendung setzt, ist Weihnachten eigentlich kein stimmiges Ritual mehr", sagt Miklautz.

Ein Geschenk kann vieles sein: Liebesbezeugung, Fessel, Schlussstrich, Anlass für Scham oder Freude

Aber auch die, die alles haben, verweben sich in das gegenseitige Geben und Nehmen. Der Mensch schenkt zu Geburtstagen und Essenseinladungen, Taufen und bestandenen Prüfungen, zum Danken, Wiedergutmachen und manchmal auch einfach so. Viola König glaubt, dass der Antrieb dazu ein sehr alter ist, dem der Mensch nicht weniger verdankt als das Überleben seiner Art. Die Amerikanistin und Direktorin des Ethnologischen Museums Berlin beschreibt als den Ursprung des Schenkens das Verteilen von Gütern – eine frühe Art Lebensversicherung für Gemeinschaften, die von den Launen der Natur abhingen. "Wenn die Jagd oder Ernte gut war, dann gab man ab, auch über weite Distanzen. Große Mengen über längere Zeit aufzubewahren war weder möglich noch angestrebt." So spann sich ein Netz miteinander verbundener Gemeinschaften oder Familienverbände. Bei Missernten, unergiebigen Fischzügen oder ausbleibender Jagdbeute musste man sich auf Nachbarn, die mehr Glück hatten, verlassen können. "Das Geben und Teilen war ein Deal über lange Zeiträume: Früher oder später würde er sich als lebensrettend erweisen", sagt König.

Regelrecht berühmt wurden die Verteilfeste der Kwakwaka’wakw, eines Volks, das im Südwesten Kanadas lebt. Mehrere Tage geht ein solcher "Potlatsch", es wird mit Masken getanzt, getrommelt und von den Gastgebern eine Flut von Geschenken verteilt: Wolldecken, Kleider, Fischöl. Manche Familien geben dabei alles, was sie haben. Der französische Ethnologe Marcel Mauss hat mit Essai sur le don (der deutsche Titel ist Die Gabe) das wohl einflussreichste Buch über das Schenken geschrieben, nachdem er diese Feste erforscht hatte. Auch für ihn dient die Gabe dem Zweck, ein soziales Band herzustellen, das noch in schlechten Zeiten hält. Nicht zu schenken oder ein Geschenk nicht anzunehmen gleicht für Mauss einer Kriegserklärung: Man verweigert sich dem sozialen Austausch und damit der Gemeinschaft.