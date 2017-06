Wenn Sie eine Handvoll Walderde in die Hand nehmen und darin ein bisschen forschen, dann fallen Ihnen vielleicht ein paar winzige braune Kugeln auf, die sich bewegen – Hornmilben, eine Unterordnung der Milben. Milben sind wahrlich keine Sympathieträger, und Allergiker mögen sie aus gutem Grund gar nicht. Doch während sie in Wohnungen absolut überflüssig sind, kann ein Wald nicht auf sie verzichten. Hornmilben gehören zu der Heerschar von Kleinlebewesen, die so etwas wie das Plankton des Waldbodens sind. Wie im Meer bilden sie den Beginn einer Nahrungskette, an der eine Vielzahl größerer Tierarten dranhängt.

Räuberische Hundertfüßer und Spinnen machen Jagd auf Milben und werden ihrerseits von Käfern und noch größeren Spinnen gefressen. Damit ist dann der Tisch für Vögel, Mäuse und Beutegreifer wie den Fuchs gedeckt. Für das Funktionieren eines Waldes spielen diese größeren Tiere aber eine viel geringere Rolle als die winzigen Milben, die nicht nur am Beginn einer Nahrungskette stehen, sondern die auch von den Bäumen gebraucht werden: fürs Recycling in der Wald-Kläranlage. Und die funktioniert so: Bevor die Bäume im Herbst ihre Blätter und Nadeln fallen lassen, pumpen sie jede Menge Abfallstoffe hinein und werden sie so auf höchst elegante Weise beim herbstlichen Laubfall los. Gäbe es die kleinen Milben-Helfer nicht, würde der Wald an den eigenen "Fäkalien" ersticken. Stattdessen fressen die Milben den biologischen Müll, scheiden ihn aus und stellen ihn als Humus den Bäumen wieder zur Verfügung.

Hornmilben sind also wichtig. Das Dumme ist nur, dass man von vielen der über tausend bekannten Arten in Deutschland nicht genau weiß, was sie treiben. Manche sitzen nur im Boden und süffeln Pilzsäfte, andere machen sich über Hautschuppen und Federreste in Vogelnestern her oder knabbern an den winzigen Leichen von Springschwänzen (ebenfalls Bodenbewohner). Etliche Hornmilben behalten ihr Geheimnis jedoch für sich. Außerdem gibt es jede Menge weiterer Arten, die wir noch gar nicht kennen. Wenn Sie also eine neue Tierart nach sich benennen möchten: Graben Sie einfach im Waldboden, und halten Sie die Augen auf! Das klingt skurril, hat aber einen ernsten Hintergrund: Es gibt in unseren Wäldern viel zu erforschen und noch viel mehr zu verstehen.

Peter Wohlleben Der Förster aus der Eifel wollte schon als Kind Naturschützer werden. Seine Vorstellung vom natürlichen Wald verwirklichte er in seinem Forstrevier, schrieb darüber und wurde zum Bestsellerautor, zuletzt erschien von ihm Das Seelenleben der Tiere im Ludwig Verlag. Hier macht er sich Gedanken über das Tier im Menschen. Und den Menschen im Tier.

Die Erforschung der meist braun gefärbten Arten in der Laubschicht der Böden klingt natürlich weit weniger aufregend als die Erforschung bunter Tropengebiete. Doch die Vielfalt der Arten ist nicht abhängig von der Exotik eines Ökosystems. Wir haben noch lange nicht alle Arten entdeckt, geschweige denn wissen wir, wie sie interagieren. Aber anstatt dass wir mit aller Energie daran forschen, diese Wissenslücken zu schließen, unternehmen wir größte Anstrengungen zugunsten einzelner Spezies. So werden etwa für den Auerhahn ganze Wälder umgestaltet. Der Hühnervogel kommt eigentlich in der Taiga vor, in den Nadelwäldern des hohen Nordens. Hierzulande findet er lediglich in den Hochlagen der Alpen, kurz vor der Baumgrenze, ähnliche Bedingungen vor. Zu anderen Zeiten, beispielsweise im Mittelalter, profitierten Arten wie der Auerhahn dann von der Waldzerstörung, die ganze Landstriche verbuschen ließ. Wacholderheiden prägten die Landschaft, durchzogen mit großen Beständen an Heidelbeeren. Die mag der Auerhahn sehr gerne, und so breitete er sich in diesen tiefer gelegenen Landstrichen aus. Inzwischen sind die Wälder aber wieder halbwegs dicht und dunkel, die Heidelbeeren mangels Sonne verdrängt. Also muss sich der Auerhahn wie einst mit dem Norden oder den Hochlagen begnügen – und dementsprechend sinkt hierzulande der Bestand.

Das alarmiert Artenschützer, die nun im Verbund mit Forstverwaltungen versuchen, das Mittelalter wiederauferstehen zu lassen. Große Wälder werden aufgelichtet (Holznutzung ist Auerhahnschutz), damit die Vögel sich wieder wohlfühlen und vermehren. Im Sinne der Artenvielfalt soll hier also eine Tierart durch Maßnahmen gefördert werden, unter denen viele andere Tierarten leiden – und damit auch die Artenvielfalt. Was das mit der Hornmilbe zu tun hat? Das wissen wir nicht, weil wir ja nicht einmal alle Arten kennen.

Aber wir wissen, dass Waldlebewesen äußerst empfindlich reagieren, wenn sich Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lichtverhältnisse verändern. Es gibt Laufkäferarten, die sich nicht über Waldwege trauen, weil es ihnen dort zu hell ist. Auch für die Hornmilben bedeuten weniger Bäume weniger Blätter und damit weniger zu fressen – und mehr Sonne, der die erforschten Arten, die einen feuchten Waldboden brauchen, dann schutzlos ausgeliefert sind.

Bedeuten also mehr Holz und mehr Auerhähne den Tod von etlichen Hornmilbenarten? Wir wissen es nicht.

Deshalb bin ich ein Anhänger der Nationalparkidee. In Nationalparks darf auf einem Großteil der Fläche nicht eingegriffen werden: Geschützt wird nicht eine Art, sondern der Prozess. Damit wird keiner Art der Vorzug gegeben. Hornmilben genießen die gleichen Rechte wie Auerhähne oder Wölfe. Welche Vielfalt sich entwickelt, spielt keine Rolle. Davon abgesehen: Eine der höchsten Artendichten mancher Tierklassen, etwa der Säugetiere, findet sich nicht draußen im Wald, sondern im Zoo. Der Versuch, eine möglichst hohe Artenvielfalt in der freien Landschaft zu schaffen, würde genau das bedeuten: wenig Natur, viel Zoo.

Von mir aus können Wölfe, Luchse oder Wildkatzen als Flaggschiffarten bei der Ausweisung von Großschutzgebieten dienen. Denn im Ernst: Wer würde schon einen Nationalpark für Hornmilben fordern? Doch vielleicht fehlt uns nur ein wenig Empathie, wie generell für Spinnentiere und Insekten. Mit spannendem Detailwissen könnte man diese Empathie wecken. Ich habe neulich mit einem Biologen gesprochen, der den Winzlingen durchaus ein Bewusstsein zutraut. Dazu kommt bei Hornmilben eine unbändige Kraft – gemessen an ihrer Körpergröße, gehören sie zu den stärksten Tieren der Welt.

Eine Entdeckungsreise zu den Kobolden im Laub ist, wie eingangs beschrieben, ganz einfach: Knien Sie sich auf den Waldboden, nehmen Sie eine Handvoll Erde, und schon sind Sie mitten unter ihnen – den heimlichen Herrschern der Wälder.