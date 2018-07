Einige junge Künstler haben in Hamburg am Neuen Wall 36 eine Mosaikwerkstätte gegründet, und in dem Ausstellungsraum, der dazugehört, zeigen sie außer den sehr schönen Erzeugnissen ihrer Arbeit auch Gemälde und Plastiken von Künstlern, für die sie sich einsetzen und an die sie glauben.