Vor drei Stunden noch im kribbelnden Ameisenlaufen der Großstadt, wie alle um mich her eingespurt auf ihre Geleise, halb bewußtlos eine Bahn ziehend, die eine anonyme Zentrale mir bestimmte! Kein Zweifel, daß sie existiert! Wer sonst stellte die Weichen, so daß ich in meinem Tageslauf pünktlich nacheinander meine verschiedenen Stationen anlaufe mit der gleichen dummen Genugtuung, die das Donnern der Untergrundbahn auszudrücken scheint, mit dem sie in eitel betontem Endspurt in die Halle braust? Wem sonst gegenüber empfände ich Beschämung und schlechtes Gewissen, wenn es mir nicht gelingt, die Zeit einzuhalten, die ich in scheuem Hinblicken auf das große weiße Zahlenrad, das überall wie eine Warnungstafel aufgestellt ist, mit Herzklopfen an den schwarzen, kreisenden Zeigern ablese: die vorgeschriebene Zeit! Denn wer schreibt mir vor? Ich wüßte keinen außer der Zentrale.