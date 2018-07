Inhalt Seite 1 — Die Vier Seite 2 Auf einer Seite lesen

VON PAUL APPEL

Was ist, das am seligsten in dir geschieht?

Das Unschuldige.

Was ist, das am weitesten mit dir blüht?

Das Geduldige.

Was ist, das am tiefsten dich treibt zu der Frucht?

Das offen Betende.