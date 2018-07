Auf was nicht die Leute kommen! Man steht am Schalter des Hamburger Hauptbahnhofs und wartet geduldig in der langen Schlange. Da sickert eines dieser typischen Gespräche hervor, die aus dem Warten geboren werden. „Es kommt alles wieder!“ meint einer. „Die SA ist auch schon wieder da!“ Erstaunen, Verblüffung, Protest! „Na, sehen Sie sich nur dem seine vier Buchstaben au!“, fährt der Fremde fort und zeigt auf einen deutschen Matrosen in neuartiger Aufmachung. Auf dem Oberarm trägt er die Zeichen: GM/SA, mit einem schrägen Strich zwischen dem M und dem S.

„Das heißt: General Montgomery SA!“, erläutert der andere unter dem Gelächter der Menge. Es dauert eine Weile, ehe ein Sachkundiger gefunden ist, der die Buchstaben übersetzt: „German Mine Sweeper Attachement“, „Deutsche Minen-Such-Hilfs-Abteilung“.

Der Matrose, den wir fragen, wußte nichts vom „Geheimnis seiner vier Buchstaben“. Er wußte nur, daß er Minen sucht. Er war sogar stolz auf seinen Dienst und meinte, es sei besser, Minen zu beseitigen, als sie zu legen, besser, wenn auch nicht ungefährlicher. Und dies zu wissen, genügt, –us