In Hamburg – so repräsentativ es sich da und dort auch in seiner Zerstörung und Armut noch gebärden möchte – ist es nicht Sitte, die großstädtischen Mülleimer, die schweren Kanonenöfen mit Deckeln gleichen, in dunklen Hinterhöfen zu verstecken, sondern man stellt sie auf die Straße vors Haus, mitten in die Öffentlichkeit des hellen oder regengrauen Tages.