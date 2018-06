Durch den Bau von Notkirchen soll der Mangel an Räumen für kirchliche Veranstaltungen gelindert werden. Die Notkirchen werden für etwa 500 Plätze eingerichtet sein und sollen aus einer transportablen Konstruktion bestehen, so daß Einzelteile in Serien auch im Ausland hergestellt und baufertig nach Deutschland geliefert werden können.