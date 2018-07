Für Berlin gilt nur noch ein Termin: der Wahltermin vom 20. Oktober. Berlin wählt, so hat et sich gefügt, zuletzt. In der amerikanischen Zone sind im Frühjahr und Sommer die ersten demokritischen Tastversuche gemacht worden; die Ostzone hat in einem vierzehntägigen Zyklus die ändert Hemisphäre der neuen deutschen Wirklichkeit angeleuchtet; in der englischen und französischen Zone sind die ersten Befragungen abgeschlossen, und nun wird die Wahl in Berlin als das kärende Votum erwartet.