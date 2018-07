Solange im Interzonenverkehr der Deutschen Reichspost nur Sendungen bis zur Pfundgrenze zugelassen sind, müssen alle für die „Deutsche Bücherei“ in Leipzig bestimmten Neuerscheinungen aus den drei Westzonen zerlegt und in Bruchstücken zum Versand gebracht werden. In Leipzig wird dann das oft über den Zeitraum von mehreren Wochen verteilt eintreffende Werk neu gebunden und der Bibliothek zugeführt.

Der Nobelpreis für Medizin für 1946 wurde an den amerikanischen Biologen undVererbungsforscher Prof. Hermann Joseph Muller für seine bahnbrechenden Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Vererbungsforschung verliehen.