Der Krieg, der nie so weit und breit durch ganz Deutschland und durch fast alle Länder von ganz Iwopa wütete, hat den Menschen die Güter, darin sie Jrr Glück suchen, und daran sie ihr Herz hängen, und ijavoH sie in der Güte nidtt lassen wellten, mit. Gewalt pHowmw, so daß sie sich nach Gütern, die nicht geymmen werden körnen, umsehen oder doch wenigstens W der Nichtigkeit und Unsicherheit jener Güter jbendiger überzeugt Und in ihrer Anhänglichkeit an sie JKtört werden; er hat dem Dünkel, der Selbstweisheit "M Selbsthilfe, die mr Haupt emporgehoben hatten, den jfyf gebrochen; er hat die Menschen Ergebung und Unterwerfung unter die gewaltige Hand Gottes: gelehrt "jttT durch mancherlei Unrecht und Gewalttätigkeiten, lerlust und Ungemach ihre Herzen mürbe gemacht und fschlagen. Mit einem Wort: er hat sie für die Hilfe , allein helfen kann, empfänglicher gemacht. Predigt eines Laienbruders 1814

