D ie Tatsache, daß bald in dieser, bald in jener Stadt des Westens, einmal in Wuppertal, dann in Düsseldorf, dann in Duisburg und jetzt in Essen, die Versorgung unzulänglich ist, scheint die Ansicht zu bestätigen, daß nicht allein Transportschwierigkeiten, sondern auch Organisationsfehler vorliegen müssen.