Die beginnende Konzernentflechtung, die erwartete Sozialisierung und – last not least – das für ungeheizte Börsenhallen wenig gemütliche Wetter haben weiter zusammengewirkt, um die Umsätze zu drosseln und die Kurse zu senken. Vor allem wurden die sogenannten "Entflechtungswerte" betroffen. Erst gegen Ende der Woche war für die im Mittelpunkt des Interesses stehenden Werte, wie zum Beispiel die Gutehoffnungshütte, eine kleine Belebung spürbar. Gutehoffnungshütte notierten in Hamburg am Ende der Vorwoche noch 274. Bis zum Donnerstag fiel der Kurs um 20 Punkte auf. 254, um erst während der Wochenschlußbörse wieder auf 262 anzusteigen. Die Niedersächsische Börse in Hannover reagierte etwas, langsamer als "der Hamburger Markt und nannte als Wochenschlußkurs der Gutehoffnungshütte noch 257, den gleichen Kurs, den Rheinisch-Westfälische Börse in – Düsseldorf verzeichnete.

Die Aktie der AEG hat auf die Loslösung der im; französischen Sektor Berlins gelegenen AEG-Werke von der im englischen Sektor befindlichen Zentrale kaum, reagiert. Der Kurs lautete nach 129 1/2 im der Vorwoche 131. Unter den übrigen Elektrowerken erzielten Siemens-Stammaktien 120 nur kleine Umsätze.

– Die Stammaktie der Schultheißbrauerei war von ihrem Stand von 136 im Zuge der allgemeinen Depression auf 133 1/2 gefallen. In den letzten Tagen wurde gemeldet, daß das am 31. August 1946 beendete. Geschäftsjahr mit einem Betriebsüberschuß von – einigen 100 000 RM abschloß. Dieser Überschuß ermöglicht es, den im Vorjahr eingetretenen Betriebsverlust auszugleichen. Daraufhin zog die Aktie der Schultheißbrauerel auf 138 an.

Der Rentenmarkt litt gleichfalls unter der allgemeinen Flautet. Im Laufe der Woche wurde bekanntgegeben, daß die Zinsscheine zu den Pfandbriefen und Kommunalobligationen der Preußischen Landespfandbriefanstalt zum 2. Januar, 1. April und 1. Mai 1947 am Fälligkeitstage eingelöst werden; Die Pfandbriefe dieses Instituts notieren in Hamburg zur Zeit 105 1/2. Die Pfandbriefe der Deutschen Zentralbodenkreditanstalt halten 96, diejenigen der Meininger Hypothekenbank 91. –ck