Der zu fünf Jahren Gefängnis verurteilte frühere französische Außenminister Paul Baudouin war weiten Kreisen, unbekannt, als er in Juni 1940 die Mitverantwortung für Frankreichs Waffenstillstandsgesuch und etwas später für den Abbruch der Beziehungen zu England übernahm; als Generaldirektor und Präsident, der Bank vor Indochina gehörte er jedoch schon seit langem zur ersten Garnitur der internationalen Finanzwelt, war in der City und in Wallstreet, in Rom und in Madrid ebenso zu Hause wie in Paris Und im Fernen Osten, DieBanque de l‘lndochine, Finanzierungs-, Depositen- und Notenbank zugleich.