Die Rede, die Präsident Truman vor beiden Häusern des amerikanischen Kongresses gehalten hat und in der er die Gewährung einer Anleihe von 400 Millionen Dollar für Griechenland und die Türkei forderte, war eine logische Konsequenz der bereits von Roosevelt begonnenen aktiven Weltpolitik der USA, die sich immer mehr von den alten Zielen des Isolationismus entfernt Sie gab auch eine Antwort auf die Frage, die in Amerika viel diskutiert worden ist, wie weit nämlich die Vereinigten Staaten die Positionen übernehmen – sollen, die England in der Welt Räumen muß, gezwungen durch seine augenblickliche finanzielle Lage und durch den Mangel an Arbeitskräften in der Heimat.