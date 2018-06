Hörtet ihr dieses Gespräch? Ergrabet sie wieder, ergrabt sie, die uns vom Vater gesandt ist, die hohe, unsterbliche Freude, strahlendste unter den Genien, gütigste, weiseste, die hier unter uns Irdischen leben und Botschaft bringen von droben In uns wohnt sie, im innersten Hetzen, in deinem, in meinem, in unser aller Herzen, als Gabe, als Erbteil, als Bürge, unseres Anteils, am Licht, als gläubiges Echo der Schöpfung.