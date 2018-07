Im Vertrag von Versailles würfe von den fünf Hauptmächten das jahrhundertealte Heimatrecht der Deutschen In den ehemaligen preußischen Pro vktzgn die an Polen abgetreten wurdea, ausdrückMdi durch Gewährung des Minderheitenschutzes an erkannt Erst nachdem die Vertreter der polnischen RegierungamVortnittag des 28, Juni 1919 dea . Minderheitenschutzvertrag unterschneieT] hatten; würden sie amNachmittag des gleichen Tages zur Unterzeichnung des Vertrages von Versailles zugelassen. Heute, verlangtdie polnische, Regierung weit über die damaligen Vertragsbestimmungen hinausgehend, die Abtrennung aller deutschen Ge %iete jenseife der- Oder Neiße Linie, weil esSich bei ihnen um Land handele, das die Deutschen, den . Polengeraubt hätten. Diese These steht, in direktem Widerspruch z den Feststellungen des Versailler Vertrages. Sie steht auch im Widerspruch zu den Ergebnissender internationalen Geschichts

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.