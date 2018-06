Der Biologe R. H. Francé hat in seiner „objektiven Philosophie“ die -Erscheinungen des Kultur- und Geisteslebens weitgehend von der „Lebensgemeinschaft“ (in biologischem Sinne) her verständlich zu machen gesucht und im Zusammenhang damit die Deutschen als ein Waldvolk gedeutet: erst das Wissen um die „Biocoenose Wald“ liefere den rechten Schlüssel für Phänomene wie etwa die Gotik und für Geistestaten wie das Lebenswerk des Paracelsus.