Es ist nicht die Stunde, feste zu feiern, aber es ist die Stunde, sich zu sammeln und aufzu bauen. Angegriffen ist diese Nation in ihrem Tiefsten, dennoch trägt sie, und trägt nicht knirschend, sondern in tiefen Gedanken. Verschuldung fühlt sie gegen den eigenen Genius und will ihr Herz emporheben über die Verschuldung. In den einzelnen sucht sie sich wiederherzustellen, der eigenen unerschöpflichen Tiefe dunkel bewußt, und wieder hängt an den einzelnen das Geschick und an der Jugend, ob sie sich würdig erweise.