Just, als WilhelmFurtwängler, zu Gast in Hamburg, die Proben für sein Konzert begann – es war ehe äußerst intensive Piobearbeit von jener Art, in der das Wesen der Musik in ihren tiefsten, rätselhaftesten Abgründen aufgespürt und in tönende Wirklichkeit übersetzt wird, wobei denn diesmal wie dies verständlich ist, das Orchester der Hamburger Philharmoniker zwischen Verzweiflung und Beglückung schwankte da also konnte man in „New York Herald Tribune“, und zwar in der europäischen Ausgabe, meinen Brief von Erika Mann, datiertaus Zürich, lesen, daß die Ovationen, die der große Dirigent bei seinem ersten Berliner Konzert nach dem objektiven und zustimmenden und für den deutschen Musiker ehrenvollen Bericht derselben Zeitung geerntet hatte, politische und keine musikalischen Kundgebungen gewesen seien.