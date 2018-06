Seit einem Menschenalter befindet sich die Welt in einer Umwälzung, die in dei Geschichte kaum ihresgleichen hat. Denn was man etwa an historischen Vorgängen zum Vergleich heranziehen könnte, spielte sich doch unter viel primitiveren Verhältnissen ab und konnte daher nicht von so furchtbaren Einstürzen begleitet sein, wie sie erst der Turmbau der modernen Zivilisation in materieller, geistiger und moralischer Hinsicht ermöglicht.