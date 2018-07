Inhalt Seite 1 — Kurze Wirtschaftsmeldungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Umgestaltung des BergarbeiterPunktsystems ist Gegenstand von Verhandlungen der Gewerkschaften mit der North German Coal Control Man will das System einer Revision zugunsten des Anreizes zu einer Leistungssteigerung unterziehen. 4 99 Mill t Kohle standen der britischen Zone Die meisten Arbeiisverpflichtungen ergebenich in im jun; zur Verteilung zur Verfügung. Der Kohlen- belief sich auf 1 05 Mill.

export belief sich auf 1 05 Mill t, wovon Österreich 208699 t, Frankreich 17 5735 t, Luxemburg 152959 t, Italien 108397 t, Holland 95348t, Belgien 78 821 t und Dänemark 74 186 terhielten. In den ersten vier Monaten 1947 wurden 40000t Eisenschrott exportiert. Das deutsche Interesse an diesem Geschäft ist gering, da mit dem Anlaufen der deutschen Eisenindustrie ein eiheblicher Inlandsbedarf au Schrott besteht.

Der Zuiatz Nr. I zum Gesetz Nr. 51 "Währung" der OMGIIS bestimmt die" Reichsmark als vorläufigeb gesetzliches Zahlungsmittel, wenn irgendwelche Verbindlichkeiten innerhalb Deutschlands fällig werden.

Die deutsche Zigarettenproduktioa in den Westzonen wird durch die Sperrung sämtlicher Vorräte an griechischem Tabak stark eingeschränkt werden. Die französische Militärregierimg plant dagegen Hie Jinfuhr von Orienttabaken. Die sowjetische Wti. Administration hat den schwarzen Ziga ret markt der Ostzone und Bei lins durch das ErB l Ausnahmctarrfen und 12 Frachtbegünstigungen angeordnet, darunter die in der letzten Zeit viel erörteren Seehafen Ausnahmetarife. Es ist in Zukunft Biit der weiteren Aufhebung von Ausnahme fcarifen zu rechnen.

Der Preis für Rohstahlblöcke soll nach Verständigung britischer und amerikanischer Dienststellen gebucht werden soUen.

JEIA erwägt eine baldige Neuregelung der Kohlenexportpreise Über eine Heraufsetzung der, noch keine Beschlüsse e Kohlen Inlandpreise liege . Der Güte; verkehr der Hamburger Binnenschiffahrt erreichte mit 223 419 t im Ein- und Ausgang im Juni einen neu n Nachkriegshöchststand. Der Schiffeverkehr beta:g"l355 Schiffe mit 358242 NRT, Im 1. Halbjahr 1947 verkehrten in Hamburg 3393 Binnenschiffe mit 883355 NRT und einer Güterladung von 583 142 t im Ein- und Ausgang. In Nordrhein Westfalen werden 1 3 v. H. ArbeitsTerpflichtete gegen 18 v. H. Ende 1946 beschäftigt. den Berufsgruppen Baufacharbeiter, Bauhilfsarbeiter und Forstarbeiter.

Opel Rüsselsheirn erhielt die Produktionsgeneht tnigung und Materialzuteilung für 1590 Fahrzeuge vom Typ Olympia, wovon 500 im Rahmen des Zweizonen Exportprogramms verkauft werden. 1090 Wagen sind für die deutsche Wirtschafe vorgesehen. Es ist ab Mitte Oktober mit einer anfänglichen Tagesproduktion von 15, später 50 Fahrzeugen zu rechnen, VAW Minden gab neue Höchstpreise für Brennwnd Rohholz bekannt: Hartholz als Schritholz holz 7RM, als Reiserknüppelholz 4 50 RM; Weichholz als Scheitholz 8 RM, als Knorrholz 5 50 RM, eis Knüppelholz 6 RM als Reiserknüppelholz 4 50 RM. Das VAW läßt in begründeten Fäller. Aus nahmen von den Preisvorschriften zu.