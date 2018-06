Von dem Geschick der deutschen Industrie in der sowjetischen Zone haben wohl nur wenige Menschen eine klare und geschlossene Vorstellung, ganz abgesehen davon, daß es selten freundlich und nicht immer sachlich ist, was von den Deutschen in der einen Zone über die andere gesagt wird, sei es in übertriebener Solidarität mit der eigenen Besatzungsmacht, sei es in Verlängerung innenpolitischer Fronten über die Zonengrenzen.