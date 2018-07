Der Schriftsteller und Journalist Karl O. Paetel, New York, hatte sich an die „Zeit“ gewandt, mit dem Vorschlag, weitere Möglichkeiten zu suchen, daß Publizisten des Auslandes, insbesondere Nordamerikas, Männer der Öffentlichkeit und also die Öffentlichkeit selbst über die Zustände in Deutschland unterrichtet würden.