Wie kommt es, daß in einer weltweiten Störung der politischen und wirtschaftlichen Stabilität auch bei den am stärksten davon betroffenen Völkern das Interesse für scheinbar überflüssige Dinge, wie Mode, Kunst Theater, Schmuck – in dergleichen, unentwegt lebendig ist? Warum hat das deutsche Volk, trotz desjähen Sturzes, immer noch Zeit und Muße, sich mit Dingen zu befassen, die außerhalb der täglichen Notdurft liegen? Wie ist es möglich, nachdem man seit 1933 die Kunst in den Dienst einer einseitigen Propaganda gestellt hat, daß wir heute mit gesteigerter Inbrunst auf die neuen Erscheinungen eben dieser Kunst warten? – Ist der Geschichte der Völker läßt sich diese Entwicklung oft beobachten und immer wieder zu der Feststellung verdichten, daß gerade in Zeiten bitterster Not; der Mensch im gleichen Maß eines seelischen Auftriebs bedarf, wie er der Erhaltung seiner körperlichen Substanz einen Großteil seiner Energie zuwenden muß.