Die Sommermonate sind die Zeit, da in Amerika die Theater-Premieren stattfinden. Und die Wintersaison am Broadway? Nun, immer probieren Künstler und Unternehmer erst einmal in kleinen Versuchstheatern fern von New York, meist in den östlichen Staaten nahe der atlantischen Küste, die Stücke aus die sie für wert halten, später am Broadway, der großen, einzigen Theaterstraße Amerikas, gespielt zu werden.