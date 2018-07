Die aof dem deatscb en SecMshistOJJi erfag a Marburg. : Ä (1. Lahn ? ilsammeageli:o mmeBeB R€ht£l5Jstorlke? des detit, sehen Universitäten- forderifea fö?: dife fcöyosteheride Schulreform, von dei cfas Schicksal de? ewscl>e WissenscUaft abhängt, ErlTöItufeg iei hwasaßfsüscfeeß Büilung m ihreffi foisherigen Stande, insbesondere Öie üHfölt Ö€S Lteiü" Unterrichts vom ;4 t Sphatjalir a, GiüBclU cSe Kebntaisse dei1 AEsichJ der lür hen gesamteB IJüiiTC sitüisuisteB leMi scndeiss a uch iss eüsbildung : " " , Deutsche SUidehten werben ®b koHi menda Herbei Gelegenheit habet, m <len Veieini0i€3n Sißäteß sis stydäereB, wie Dr. NoyjiJän B. Hirnes von öe? BjsJhsiTOSäbteilmg den amerikanischen; MiM täryegiermHj öe tCüeB- Zeitang" mitgeteilt hat, Sie bedürfen dazu, eines vPaen" In Amerika, tler die Uaterhöitungskosäeö ts fig?:. Ss % ;S T eiwertet, t)a0 dei Kongreß späte? !3i- diesen Zweck eacb öfleatliche- Mitt e l bewilligt " :Nordfriesischen Helip tbü QJes in B issam ins Lefeen gerüfeif, Außei, Regieningvertreterri natKö- aivjh difi fijiiasia Enkefiß des Dichters" an der Veienstaltuag teil. Des v Sit2 der Ge sellschaft befiudt sich im Nisseäliü us äü Husüm. ) " " " In einemArtikel de> Moslanej PärawdsiEÖ die Maler Hcasso und Mötisse als "typische Vertretes des eküfjehteß bilrgodichen Kunst" scljaä angegaiöeriWbrdeB. Picasso ist; sischen Koinniünästei3 foesonders ?OB des Schriftstelles A ragoßj als eines des bedeten<MeB Males Sankreiebs ge leiert " " " : Der Kölnische KifEsf yeresn yri @wtf s©toe SepteBsfeerAtis steIUmg dem Sclieäftea von Weraei. SchcJs. Wesentische Bilderäieses Meisters, der Wjätaijj äa de erstei Weltkriegzog, rArmund Aofle verloi and die Vem>!kmg der Zeiten zwischen den Krie0en in ej schütteiadfjn lÖIde m feönstlerisch überwand ijin ei> in des Aassteähmg "Ealertete Kunst Er lbt seit 1837, nachdem" Sbm Malen und Ausstellen ist Tirol. Die "Ausstellung zeigt 45 CiemäWe nnc! 25 groBe Pastelle aus (Jeu letzten, zehnJaSiseo, v i

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.