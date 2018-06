Weit mehr als ein Jahrhundert lang hat das Wort "Ausbeuter" dazu gedient, einen bestimmten Menschentyp zu kennzeichnen. Was bis zur großen französischen Revolution die "Herren", also die Aristokraten waren in der Sicht der Bürger, das wurden nur wenige Jahrzehnte später diese Bürger selbst, als es ihnen gelungen war, mit Hilfe des Maschinenwesens ihresgleichen von den unlängst gewonnenen Privilegien wieder "abzuhängen" und so die Ärmeren neuerdings in eine Botmäßigkeit zu bringen, die den Geboten der Nächstenliebe vielfach widersprach.