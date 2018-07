Inhalt Seite 1 — Kurze Wirtschaftsmeldungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die gleichartige Behandlung von Sachwertbesitz aller Art, Geld und Guthaben bei einer Währungsreform wuitb vorn Finanzausschuß des Wirdhaftsrafes einstimmig beschlossen.

Die Abgabe von Papigmotgeld im Werte on 5, 10 und BÖ Pfennig wurde vom Landtag Rieinfcnd Pfala beschlossen. Es sollen sofort Geldscheine im Gesamtwerte vov l Mill. IM geduldet werden.

Auf Grund von Gesetzen "des Wirtschaftsrate wild die gesamte Kartoffelernte der Doppelzone beschlagnahmt und eäie einheitliche FleisÄvet orgung durch Zentrailsienmg der Fleisdibewrrtdnfvyn? beir Direktor für Landwirtschaft und Ernähung für die Zeit bis zrm 30. Juni 1948 vorgenjsiraen Über die AuifühiTingsbestimmiingen sind Besprechungen im Exekutiviat im Gange, Von den offenen Eisenbahnwaggoiis die TOH der I ia:i?:vcrwaItuag der Eisenbahnen far den Kart offelt r anspare bereitgestellt worden sind, wurden bisher kaum 10 v. H von dea Landwirten bebden. Da die Waggon nicht unbegrenzte Zeit "rtvgbar bleiben iö nnen, argeben sich ernst Befürchtungen für die Karroffelversorgtmg dar S;äJte.

Für" den Ruhrbergbau wird von den alliierten Behörden ein neuer Prämieavorsdilag zur Steigerug der Tagesförderung auf 280000 tKohls gemacht, nachdem die Reaktion der Bergleute auf dea ersten Pämienplan vom Juli sehr zufriedenstellend gewesen sei. Bei einer Steigerung der Förderung je Bergwerk und je Schicht um 16 vom Hundert über eine Folgezeit von vier Wochea sollen "alle unmittelbar an der Förderung beteiligten Arbeiter noch vor Weihnachten die neu Prämie in Form von Lebensmitteln, Bekleidung und Zigaretten erhalten.

Aus amerikanischen Heeresbeständen solle Dedcen, Mäntel, Pullover und Schuht im Werte von 2 Mill. Dollar noch vor Einbruch de Wintere an die deutsche Bevölkerung als zusätzlicher KritesdMitz bei der- Arbeit ausgegeben werden, üocr die Einzelheiten wird zwischen dem Wirtechafteaussdiuß des Frankfurter Wirtschaftsrate mit dea amerikanischen Stellen verhandelt. . Mit der Demontage der Fo&e Wulf HugzeugWerke in Bremen wird in diesenTagen begonnen werden. Die Anlagen, die teilweise auf die Herstellung von Küchengeräten und auf die Reparatur von Eisen- und Straßenbahnwagen umgestellt worden waren, sollen an England, Frankreich. Ausixen, Neuseeland, Griechenland und die Jscheefeoglcwakd verteilt werden.

Vom Land Rheinland Pfalz werde 15 Mill, RM Lanieskassenanweisungen mit einjähriger Laufzeit und Vorauszahlung der Verzinsung yon 1 5 v. H. aufgelegt. Einen besonderen Anreiz stellt die Steuerstraffreiheit in Gesamthöne des Zeichnungs- betrages dar.

Durch einen Vertrag zwischen der "Nederlandsche Trust Mj und dei JHA isc ein deutsdifoo!ländliches Geschäft- über Stahlveredlung im Werte von 10 Mill. Dollar abgeschlossen worden. Danach liefern Stahlwerke der britischen Zone 105000 t Walzwerkerzeugnisse an Holland, das die notwendigen Erze und die Energiemengen (öurch Lieferungen an Kohle und Heizöl) zur Vertiügung_steilt ( Der Auftrag wird etwi Mitte nächsten Jahres abgewickelt sein.