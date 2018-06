In England kennt man das Wort: „Save the surface und you safe all“. Die Anwendung dieser ausgezeichneten praktischen Regel in Deutschland scheitert heute fast allgemein an dem Mangel an „Oberflächenschutzmitteln“, also an Lachen und Farben – einem Mangel, der nach dem völligen Aufbrauchen der alten Bestände des Handels und der Hersteller nur durch eine ver-Künftige Einfuhrfreigabe zu beheben ist.