Aul d0r Iß äen. Sommermonaten umgeöaetea Bülme de a Saalhaues i&- defts Esse aöe ,- Vorort Werdosi- wucds dtö Jieue Esssaer Opemspielxeit ia t eiiiör Neuetosßidienibg des jRöserikfteiier"" eröffnet. Die. BühR@ "fiüt siüer Breite voa 21 50 Meter uadeinef durch Anbäutsif g&w paaesienTiefeVOp 14. Meter ; miteiiier modemea- Belechtüixsaiilage und &iii@jS V erseakten Prchestrauin bietet"- nun die Varäussetzuag für die Wiedergabe großer : Op&nvw epk© auf die fess&n jahreäasg erxicüten muöte. Der Zusciiäuerräum faß"!; rttad 008 PersoiipUi Man darf dieses; Saaltheat&r als " eines dßrl&choastea tuid v&ckinäöigsfcea in Weseutschlandaasprechsa " " : . S ; , V- " " " Ein Gedenkstein färReneScfafckele wurde ä BadonVfiWerj wo der Dichter- von 1920 bis 1930 gelelK ucid (f Die himKiUseäa LaiidschaftV uad s Öds Erbs" aia Rheia" g ectirtet>ea hatj erricht&t, " v " ; "Gebets wo clie ftt? dip Kriscsgefätsgeoes" t di 0 vom.

, 19 bis 25Oktober"- in- allen- evangeliscfeen Gemeindoa Deutschlands ; durchgeführt wird, richtete det" V o rsItzettde des- Rates der eyangeüsheii" Kirche Jö Deütschldüdtan deiä- ; blschof" Wunä, eio "Wort an die evangelischen Gemeinden". , In seiner Botschaft gedenkt dßr x evetfigei Ische Bi schof;" besonders der welte rhia xurückgeliaiteßen dsfitschen- Kriegs gsfangÜea "uadr ihrer Familien, , Frauen utid" Kiader tiad "alte Eltem- verzehren sich ica Leid, FaiaiUea verlieren- ihre Ordnung, Wirtschaftsb€iriel>e zerfaUeh Drüben ia rfeiiLagern veraweifela " die Menschen- oder fetüEjapfen Im; Leid gätisUch " aij Die- feierUcheß y&rpfiichirUnges der, peaf ex" Konveriüori werdea" Eicht immer" gehaites; Es" ist- zu furctea daß sie auch für die Zukimff auß er Kraft gesetzt sein werden. Der Gewinn"" durcli die Arbeit uaseraV Kriegs gefangenen steht i& k eiiem; Verhäifnts" za der. Mot a4dem Uah$il t das aagerichteS- jst und weitechin "vecscbuldät wird " " " ; ;;" :- : ; : ; . Amerika- hat dem Presidenten FrääIin D, Rooseyelt" eta" ;filniisclies De nkma ! ges letzt., vThe RooseVeCt StOFjf halb dokumentarischen Film, für den 800 Oöff Meter Wocifenschau und Fiims E reifen ~QÜS Fämllienl)eslts"isöarprüft und verarbeitet wfrdeii. Erst, die "Ü. Fassung des : Drehbuches;. wurde- von der Faraili& Rooseyelt" gutg eaiSea ;£>&$; BUcl " " maleriaV- des Films "ist 5 ", durch berüUcat gewosdeae " Ä Ü S11;. Wurde