Interessentenwünsche sind solange uninteressant und unangebracht, wie die deutschen Sorgen um das Existenzminimum jenseits der Interessen bestimmter Kreise liegen. Das müßte sich der „Brauereiverband für die britische Zone“ such sagen, aber er sagt es sich nicht. Dagegen stellt er den Antrag. 46 000 t Gerste für die Bierherstellung abzuzweigen.

Die Brauer entwickeln In der Begründung ihres Antrages eine gewisse Beredsamkeit. Sie stellen fest, daß bei der Verarbeitung der Gerste (durch Mälzen) Biertreber und Malzkeime „frei“ werden, die zu den wertvollsten Futtermitteln gehören. Sehr gut; aus 1 000 000 kg Gerste als „Abfall“ 226 000 kg lieber und 45 000 kg Keime! Wird dies alles verfüttert, so referiert der Brauereiverband, dann sind zusätzlich 750 000 l Vollmilch zu gewinnen – noch besser! Wir wollen gar nicht an diesen Zahlen zweifeln, aber ist diese Beweisführung ein durchschlagendes Argument, ein Positiv um, das Bierbrauen zuzulassen? Warum sollten wir dann nicht gleich die Gesamtmenge Gerste an das Vieh verfüttern? Da müßte doch noch mehr herauszuholen sein, besonders wenn man den zweifellos guten Hinweis des Brauereiverbandes aufgreift die Gerste zuvor aufzubereiten;

Die Bierproduzenten zählen noch weitete Argumente auf Sie liegen aber alle auf der gleiten Linie: Gewinnung hochwertiger Nahrung- oder Futtermittel als Nebenprodukte der Biererzeugung. Wir glauben diese Zahlen unbesehen, aber wir wissen, daß ohne die Bierproduktion aus der Gerste noch mehr dieser hochwertigen Nahrungs- oder Futtermittel herauszuholen sind. Und das ist wohl das Entscheidende, solange der Normalverbraucher bei 1500 Kalorien dahinschleicht und keine Scheibe Brot entbehren kann.

In der Welt sind wir das Land der Biertrinker – wir trinken Bier wirklich gern – aber auch das Land das zur Zeit die höchsten Getreideeinfuhrzahlen aufweist. General Adcock vom Zweizonenkontrollamt stellte in einer Rede an die acht Landwirtschaftsminister der Westzonen, die an Schärfe nichs zu wünschen übrig ließ, fest, daß der deutsche Getreideeinfuhrbedarf auf der Basis des erfüllten Getreideablieferungssolls berechnet werde, und er verwies, dabei auf die Schlagzeilen amerikanischer Zeitungen, wonach amerikanische Brauereien Monate Ihre Produktion einstellen. auf daß die USA genügend Exportgetreide für hilfsbedürftige Länder bereits teilen könnten. Und da will der Brauereiverband 46 000 t Gerste aus unserer durchlöcherten Nahrungsmitteldecke herausschneiden? Der Zeitpunkt ist schlecht gewählt. –n.