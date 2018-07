Jeden Tag um fünf Uhr empfing Herr Daniel Kerguiraud den Besuch seines Sohnes oder seiner Schwiegertochter und nahm mit ihnen den Tee. Konnten sie nicht kommen, so brachte ihm die Nurse seinen fünfjährigen Enkel Urbain dem er Geschichten erzählte. Er stand forschend über das Kind geneigt und suchte zu entziffern, was es den Eltern oder ihm selbst zu verdanken hatte oder wiederum den Großeltern, die schon seit etwa vierzig Jahren tot waren. Bald würde der Greis sie eingeholt haben. Wenn er zum Friedhof ging und die Gruft seiner Eltern betrachtete, sagte er sich: „Diese Tür wird bald für mich geöffnet. Wann nur? In wieviel Wochen, Monaten, Jahren?“ Wenn das Leben abläuft, läuft es nicht mehr inmitten der Lebenden ab; mehr als mit ihnen halten die Greise mit den Verstorbenen Gemeinschaft. Denen, die ihnen vorangegangen sind; nähern sie sich im Geiste und in Wirklichkeit; sie haben einen einsamen Weg eingeschlagen, der sie von den Wegen, die andere gehen, wegführt. Im Gespräch mit Abel, seinem Sohn, oder Marthe, seiner Schwiegertochter, merkte Daniel Kerguiraud wohl, wie seine Worte ihren Ohren schwer verständlich wurden. und bedauerte immer wieder, nicht besser Anteil an ihrem Leben nehmen zu können. Ihres vollzog sich geräuschvoll, seines nicht mehr: daher die gegenseitige Unverständlichkeit. Er war 75 Jahre alt.

An jenem Tage fühlte er sich unerklärlich matt; obwohl seine Gesundheit im allgemeinen gut war, war er Beschwerden ausgesetzt. Er sprach nicht gern davon, denn er war der Meinung, seine, Pflicht und Schuldigkeit getan zu haben und für niemand mehr von Belang zu sein. So gab er auch, wenn Abel Kerguirauds Frau ihn nach seinem Befinden fragte, mit erkünstelter Heiterkeit zur Antwort:

„Mir geht es doch so gut wie möglich.“

Die junge Frau hegte große Zuneigung zu ihrem Schwiegervater. Seit langer Zeit schon wollte sie eine Frage an ihn richten, deren Zudringlichkeit sie jedoch ein wenig erschreckte; denn da sie selber verschwiegen war, hätte es ihr weh getan, das Innere eines anderen zu verletzen.

Indessen entschloß sie sich dazu, weil an jenem Abend Herrn Kerguirauds schönes, ruhiges Gesicht vielleicht noch mehr Sanftmut und Größe atmete als sonst, und sie sagte:

„Vater, ich denke oft daran, wie hart es Sie ankommen muß, niemals mehr mit irgendjemandem Ihrer Generation zu tun zu haben, und daß Sie sich trotz unserer Liebe recht einsam fühlen müssen.“

Herr Kerguiraud antwortete nicht sogleich; durch eine ungeschickte Antwort fürchtete er ernstlich, seine Schwiegertochter zu kränken oder zu enttäuschen.