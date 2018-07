Charles Letestu ist der Name eures französischen Organisten der in der Christus-Kirche zu Hamburg-Othmarschen einem Kreis geladener Gäste Werke Bachs und der vorbachischen norddeutschen Schule vortrug. Sein Besuch verdient Erwähnung. weil er unter dem freundschaftlichem Vorzeichen einer sich erneuernden Kulturgemeinschaft europäischer, zumindest westeuropäischer Gesinnung stand. Er hätte eine ausführliche Betrachtung verdient, weil Charles Letestu – persönlich ein bescheidener, vielseitig gebildeter Mann der jüngeren Musikergeneration – ein wahrer Meister seines Instrumentes ist. Wir Deutschen pflegen ad unterschätzen, wieviel Joh. Seb. Bach und jenen Orgelkünstlern vor ihm, die nicht nur Komponisten, sondern herrliche Musikanten waren, die Virtuosität bedeutet hat. Letestu zeigte es. Natürlich war es keine Virtuosität mit leeren, äußerlichen, nur auf Brillanz gestellten Absichten, Es war vielmehr eine natürlich anmutende Freude’ an rhythmischer Exaktheit, wie sie sonst im Klanggebrodel der Orgel leicht verlorengeht; es war eine selbstverständlich erscheinende Liebe zu einer – fast möchte man sagen: glasklaren Eleganz der musikalischen Logik, die diese Barockmusik aller Schwerfälligkeit entkleidete, so daß allein ein weiter Atem und doch zugleich eine Innigkeit von manchmal zärtlicher Menschlichkeit übrigblieb. Nicht, daß sich so ein „weltlich Spiel“ ergeben hätte! Zum Lobe Gottes klang’s noch immer wenn auch in helleren Farben und mit freudigerem Sinn, als wir’s in Kirchenkonzerten sonst gewöhnt sind. – Es scheint eine höfliche Floskel, einem Künstler „Auf Wiedersehen“ nachzurufen. Hier ist dies ernst gemeint und mit dem Wunsch nach größerer Zuhörerschaft in möglichst vielen Städten, in denen noch Orgeln in den Kirchen stehen. J. M.