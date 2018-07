Ermächtigungsgesetz – Bewirtschaftungsnotgesetz – Erzwingbarkeitsgesetz, das sind unschöne Namen in einer traurigen Geschichte, in unserer Geschichte. Sie bezeichnen den Weg vom diktatorischen Zentralismus in einen halbanarchischen Partikularismus, den Weg von einem Extrem ins andere. Aber während das Ermächtigungsgesetz das Übel des totalitären Staates begründete, bedeutet das soeben beschlossene Bewirtschaftungsnotgesetz und das neubeantragte Erzwingbarkeitsgesetz immerhin den Versuch, aus dem Gegenübel einer engstirnigen Lokalinteressenwirtschaft langsam herauszukommen. Die mit dem Gesetz von 1933 geschaffene Diktatur war leisten Endes ein Staat ohne Volk. Heute sind wir ein Volk ohne Staat, und die Gesetze von 1947 sind als Ansätze zu einem neuen Volksstaat zu bewerten. Noch handelt es sich nur um die britisch-amerikanische Doppelzone und nicht um Deutschland, noch sind sogar innerhalb dieses Sektors zentrale Stellen nur mit wirtschaftlichen, nicht mit politischen Aufgaben betraut. Aber jedenfalls: es ist ein Anfang.

Das Bewirtschaftungsnotgesetz gibt den bizonalen Instanzen die Möglichkeit, auf dem Gesamtgebiet der Wirtschaft einheitliche Maßnahmen der Bewirtschaftung und der Lenkung zu beschließen. Das Erzwingbarkeitsgesetz soll die Frankfurter Stellen in die Lage versetzen, die praktische Durchführung dieser Maßnahmen zu sichern. Der Wirtschaftsrat soll, die Befugnis erhalten, seine Beschlüsse durch Einstellung der Lieferung von Strom, Kohle und Lebensmitteln und durch Verkehrssperren bei den Ländern zu erzwingen. Der Antragsteller, Dr. Stricker, sprach sehr deutlich von den „Wappentieren“, gegen die man sich durchzusetzen habe, und er nannte – natürlich nur als Beispiele – den bayrischen Löwen und das niedersächsische Roß.

Die Wappentiere! Wir sind leider soweit, daß sie nicht immer Sinnbilder einer schönen und harmonischen Mannigfaltigkeit sind, und also unserer Einheit in der Vielheit Vielmehr erscheinen sie allzuoft als Symbole eines länderegoistischen Futterneide. Man denke an die Vorgänge bei der Kartoffelversorgung für den Winter, an den von einem Länderminister den Bauern gegebenen Rat, die bizonalen Prüfer von den Höfen zu jagen, an die Hemmungen, denen der Vorschlag begegnete, es solle ein freiwilliger Ausgleich zwischen den von der Demontage, schwerer und leichter betroffenen Ländern stattfinden. Leider könnte man die Beispiele häufen. Wenn dieser lokalen Souveränität des Magens nur noch mit Zwang beizukommen ist, mit einer Bedrohung der Futterkrippe, so gibt das einigen Anlaß zu Scham und Sorge in einem Deutschland, das sich anschickt, die Jahrhundertfeier von 1848 zu begehen. Vom Schwung jener Zeit ist es ein weiter Weg bis zu einem Gesetz, das den Wappentieren – Nahrungssperre androhen muß, um ihnen deutsche Disziplin beizubringen. In der Stadt der Paulskirche ist man am ehesten in der Lage, sich anderer Debatten zu erinnern, und den Unterschied zwischen dem Idealismus von damals und dem Materialismus Von heute zu beklagen. –

Ja, wir haben uns dieses Erzwingbarkeitsgesetzes gründlich zu schämen, es sei denn, es bliebe ein „Ermächtigungsgesetz“, das niemals angewandt zu werden braucht. Wir haben uns um so mehr zu schämen, als diese Zwangsandrohung eine innerdeutsche Notwendigkeit ist, die man nicht den Besatzungsmächten zur Last legen darf. Hätte man nicht hoffen dürfen, die Länderinstanzen, könnten die ihnen verordnete Souveränität als eine Not erleben, aus der man die Tugend der freiwilligen Unterordnung unter das Ganze machen kann und soll? Statt dessen haben sie aus dieser Not nur allzuoft das Laster ihrer Selbstherrlichkeit gemacht, Treuen sie sich nicht an Ministerinflationen, an Verfassungsspielereien, an Miniaturautarkien? Wann endlich wird ein Ministerpräsident eines deutschen Landes freiwillig seinen hochtrabenden Titel ablegen und sich eine bescheidenere Amtsbezeichnung wählen? Das „Mehr sein als scheinen“ hat sich in unserer Duodezstaaterei in ein „Mehr scheinen als sein“ gewandelt. Sollte etwa der Pfau als neues Wappentier am geeignetsten sein?

Man muß an die Ressortgewaltigen appellieren, die Ressortscheuklappen abzulegen und mit freiwilliger Einordnung in eine höhere Einheit der „Erzwingbarkeit“ zuvorzukommen. Sie wären damit bessere Repräsentanten ihrer Wähler, die in ihrer Mehrheit sehr wohl wissen, daß es über die engeren Landesgrenzen hinweg eine Gesamtheimat aller Deutschen gibt: Deutschland. Fr.