Von Harold Rasch

Die Veröffentlichung des sog. Mindener Plans zur Geldreform hat die Diskussion über dieses Problem in neue Bahnen gelenkt. An die Stelle allgemeiner Erwägungen sind konkrete Fragestellungen getreten, deren weitere Bearbeitung nunmehr einem besonderen Gremium der Frankfurter Zwei-Zonen-Verwaltung obliegt Insofern kann die Mindener Veröffentlichung nur begrüßt werden.

Auch in der Sache wird man gewissen Ergebnissen. des Gutachtens nur zustimmen können. Das gilt insbesondere von der Empfehlung, Geldreform einerseits, Vermögens- und Lastenausgleich innerhalb unseres Volkes andererseits seitlich von einander zu trennen. In der Tat verträgt die schon viel zu lange verzögerte Geldreform keinen weiteren Aufschub mehr, während eine endgültige Bereinigung des Problems der Reichsschulden und damit auch die Herbeiführung- eines gerechten Vermögensausgleichs innerhalb der verschiedenen durch den Krieg und seine Folgen ganz unterschiedlich betroffenen Volksschichten vorherige Klarheit über die zukünftigen Grenzen des Reiches; unsere Reparationsverpflichtungen, die uns verbleibenden wirtschaftlichen Kapazitäten usw. voraussetzt. Darüber sind heute wohl die meisten Sachverständigen einig.

Auch insoweit verdient das Mindener Gutachten Beifall, als es eine Stillegung des Geldüberhangs und nicht, was an sich auch denkbar wäre, eine Angleichung der heute noch offiziell gehaltenen Preise für Waren und Leistungen an die des freien Marktes empfiehlt. Zweifelhaft kann freilich die zweckmäßigste Form dieser Stillegung sein. Die Mindener Gutachter schlagen den Weg der Zertifizierung von 80 v. H. aller zum Stichtag bereits bestehender oder durch Einzahlung von Noten neu zu erwerbender Bankguthaben vor. Dem steht entgegen, daß niemand vor endgültiger Aufstellung der – Konkursbilanz des Reiches auch nur annähernd den Wert dieser Guthaben schätzen kann. Durch ihre Verkörperung in Wertpapieren würde einer ungesunden Spekulation Tür und Tor geöffnet, würden möglicherweise Hoffnungen erweckt, die sich später nicht als gerechtfertigt erweisen möchten. Richtiger dürfte es daher doch wohl sein, von einer solchen Zertifizierung ab- – zusehen und den Weg der einfachen Blockierung (Sperrung) der zum Stichtag bestehenden und neu so erwerbenden Guthaben zu gehen.

Indessen ist diese Frage nicht von entscheidender Bedeutung. Dagegen muß in zweierlei Hinsicht den Mindener Vorschlägen mit Nachdruck widersprochen werden. Sowohl gegen den Plan der Freigabe von 20 v. H. der zunächst gesperrten Guthaben durch Auszahlung in neuem Geld wie gegen die Behandlung der am Stichtag bestehenden privaten Verbindlichkeiten sind grundsätzliche Bedenken anzumelden.

1. Jede Freigabe von gesperrtem Altgeld bedeutet nichts anderes als eine („entsprechende“) Entwertung der soeben neu geschaffenen Währung. Sie ermöglicht das Erscheinen von Kaufkraft am Markt, der keine volkswirtschaftlich sinnvolle Leistung gegenübersteht, sondern die das papierne Überbleibsel einer – im wörtlichen Sinne – in die Luft verpulverten Arbeit darstellt. Sie läuft darauf hinaus, daß der gerade beseitigte Kaufkraftüberhang erneut entsteht, erneut ein vernünftiges Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage stört.

Die Geschädigten wären die Gesamtheit der produktiv Tätigen. Ihr voller Anteil am Sozialprodukt würde gekürzt um die Ansprüche, die Altgeldbesitzer auf Grund der ihnen weiterhin „gebilligten Kaufkraft von 20 v.H. ihrer Sperrguthaben an den Markt stellen könnten. Der eigentliche Zweck der Geldreform, die Anspornung aller Energien durch gerechte Beteiligung jedes einzelnen Schaffenden an dem Ergebnis der gemeinsamen Arbeit, würde vereitelt. Das gilt, gleichviel ob man 20 oder 10 v. H. oder auch nur v. H. der gesperrten Altguthaben in neuem Geld auszahlen läßt.