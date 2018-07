| er Franlahfter "sVirtenwftsra- ist bekjantHch ia der Durchfähnar der Demontage zfnfiSten der LSaderregiera ngen von der Militärreglerunf ausgeschaltet worden. Da a jedoch der Aussicht Ist, daB eiae Zentrale die mit der Demontage verknüpften Probleme einheitlich lösen zrafi, Bat r sich mit nem Plan "Gelenkte Demontage" eingeschaltet Dieser Plan befaSt eich In der ZielKtnmg mit der Stufenfolge des Abbaues te vor fraehenen Werke, mit der Verwendung cer freiwerdenden Arbeitskräfte und will das Wieder fegangseteea der Wirtschaft d urch die Darc&führong der Demontage nicht beeinträchtigen kssen, Mit der Desnoatage dier JOOO vorgesehenen M Ainen wurde in Süd Baden Anfeng Oktober begonnen. Mehrere Firmen lallen daher für d aädte Zeit am der Produktion aus — Dis HolzlefeTOngen der französischen Zone en Frankreich gehen zur Hälfte auf Reparationskonto. Der Rest rfolgt im Rahmen der üblichen Ausfuhr. Beson fcea Wert kg t Eran3cricfa uf die Lieferung TO% 700 000 £tanmeter Hole für die PapierfibrJcatioa Die Kritik am Demontegeplan aua den Refliea iter Rchwisecnschaftkr uad der Wirtschaft mArt dch, nacfadein genaue Analysen engestellt weiden keimten. Danach ergibt sich eine Produktfonseindjiänkung von 40 v. H bei FounstaW, 4 v. H. kl Icfaen, J5 T. H bei Bandstahl und FeteBlechen und 65 v. H bei Grdb- und Mittelblechen, Der A&te3l de Ekktrostahb an der Gesair tstahl tezeagung finkt euf 2 4 v. H. Damit tet der dutfAen loclustrie gegenüber allen anderen Lindern . 4er niedrigste Anteil a Ekktrostahl zugewiesen. Unabhängig von der Demontage wurden, nach eiaer amticiieu britischen Erklärung, aa 170 Werken NordrBein WestfaleBS bereite zu froherer Zelt vorwiegend Werkzeugmaschine! entftotnmen, u a aus folgenden Firmen: Alexanderwerk, Rensfcdd, Demag, Düsseldorf Waggonfabrik, Düsseldorf, VDM, Duisburg, Köln, Wesdohl und Eveking, Henckels, Solingen, Kugel Sdiuke, Solingen, Miele, Bielefeld, Ruhrstahl, Brackwede und Gelsenkirchen, Stahlbau, Rheinhausen fCrefeH, Union Brückraiaü, Dortmund.

OMGUS hat Jetzt die eusländisdicn Vermögens wrt, die zn weniger als 51 v. H. Eigentümern sw Mitgliedsstaaten der UNO nd netitralen L&ndera gehören (Ausnahme Spanien und Portugal) freigegeben. Mit Ausnahme der Vermögenswerte, deren Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt lad, foHen nunmehr die Vermögen deutschen fewoDeE zur Verwaltung übertragen werden. Di atsprechenden Vollmachten müssen nach dem 15 f, 1947 ausgestellt sein.

An der Weltbaadei&konferenz la Havanna, die am 20. November 1947 beginnen wird, werden nach den bisherigen Zusagen 30 Länder teilnehmen. Abgesagt haben: Sowjetroßlaud, Weißrußland, die Ukraine, JugoAwiea, Bulgarien, Abessiniea, SaudiArabien und Siam.

Großbritannien wül mit Belgien und Portugal Terhandein, um Inoi Awfschul) in der Konve ttoba räceit TOU Sterligguihabea dies Lfiader fa GoM s erreichen. Belgien besite t 3 5 Millionen fi, 4ie ab diesem Datum ia Gold einlösbar sind. Schweden Hat die Kredite an RBland Norwegen und Dänemark ek "reif zur Revision" bezeichnet.

s Schweden raielt dte sste Aathrazitseocfenf aus Südamerika. Au AweÄsdten Kreisen verkutefe dafi dieae Ware verhältnismäBig W% ei; aber rt in Beridät der Empfänger dieser Ladung abgewar tet werden iwäsee, bevor weitere Bestelbngen ttf gegeben werden.

Der Geaeiaktaatnmrolt der Vereinigten Staaten Strengt einen ProaeB gegen 17 der größten B fekten ätiigsionsbanken im New Yodk an, äsi rie gegen das Anti Trustgesetz vewtoßen hatten. Et wird dea Banken vorgewogen, feß de di Aual Ton Wertpapieren monopolklerten öd die Wg end Methoden dr Festteteung von Preisen UM Bedingungen 4er Wertpa >irawgai>en kontiolier ten rad ieh ihrem Belieben feslef3ten, DI6 AB Magen wurfen von den Baidcea sriekgiew!i< Das US Handefeministerii3in chätet den Gesamtwert der Auslanduthaben in den USA toi 14 9 Md l (Bankguthaben- > Mrd f, föeditforderongen 1 4 Mrd $, feagfristig Ankgen 8 2 Mrd $).

