Kritik der Münchener Aufführung

Von Hanns Braun

Drei deutsche Bühnen haben zur gleichen Zeit Eliots „Mord im Dom“ auf den Spielplan gesetzt: die Bühne von Göttingen (über deren Aufführung wir bereits berichteten) und die Theater von Köln und München. Das zweifellos. bedeutende, überall viel diskutierte Werk, das vom Dichter ursprünglich zur Darstellung in der Kathedrale von Canterbury bestimmt war, erweist vielleicht nur auf der weltlichen Bühne die Problematik, die unser Berichterstatter der Münchener Aufführung betont. Immerhin ein Beweis mehr, für die Tatsache, daß Eliots Werk bedeutungsvoll und kennzeichnend für die heutige geistige Situation Europas ist: – hier neue Gläubigkeit und dort vertiefte. Skepsis, die hoffen möchte und nicht hoffen kann.

Allerdings, ein ungewöhnliches Bühnenwerk, dieser „Mord im Dom“ des vor zwanzig Jahren zum Engländer – man möchte fast sagen: konvertierten Amerikaners T. S. Eliot Ungewöhnlich dem Inhalte nach: Indem es die Ermordung des englischen Nationalheiligen Thomas Becket (bis zur Reformation war er es unbestritten) durch vier Ritter Heinrichs II. auf die Bühne bringt, stößt es thematisch in die selten mehr betretenen Bereiche vor, in denen die Tat des Märtyrers, die ein Annehmen von Leid und Tod in der Nachfolge Christi ist, sich in der Untat der Weltleute spiegelt, welche sie ermöglicht. Und nicht nur spiegelt, sondern der von Leidenschaften und Sünden Versehrten Welt nach Meinung der Gläubigen die Heilung erwirbt, die die Blindheit und Wut der Gewaltmenschen – schon im Ansatz verfehlt. Ungewöhnlich ist Eliots Werk jedoch, zweitens, auch der Form halber: denn es eint Elemente des Passions-, und Mysterienspiels mit denen des chorischen Dramas. So sehen wir Thomas Becket; da er nach sieben Jahren, der Erzbischof zu seiner Herde nach Canterbury zurückkehrt, das geahnte, ihm von seinen Feinden am Königshof drohende Martyrium erst nach Überwindung der vier Versucher annehmen, von denen ihn die drei ersten mit -Wollust und weltlicher, Macht locken, der vierte ihm aber das Streben nach der Krone des Blutzeugen selber als Machtlust und Hochmut zu entlarven und zu zersetzen trachtet. Im äußeren Ring des Geschehens endlich stehen, bald hörende Gemeinde, bald ahnender, klagender Und trauernder Chor, die Frauen von Canterbury.

Daß die Aufführung im Münchener „Theater am Brunnenhof“, die schön unter zwei romanische Bögen vor einem gelegentlich sich öffnenden sakralen Raum gestellt war (Bühnenbild: Janni Loghi), des Peinlichen gleichwohl nicht entbehrte, lag an einer Anordnung des Spielleiters Arnulf Schröder, zu der ihn freilich die Anordnung des Dichters, selbst zum Teil verleiten konnte: Verführt vielleicht durch die das neuere „epische“ Theater kreuz und quer durchziehenden „Ansager“, diese romantischen Sinnüberbrücker und Publikumsnothelfer, hat Arnulf Schröder die im Buch als Zwischenspiel bezeichnete Weihnachtsmorgenpredigt Thomas-a-Beckets von einer über der Rampe angebrachten Kanzel unmittelbar ins Publikum sprechen lassen. Und quasi als weltliche Entsprechung hat er den Rittern nach ihrer Mordtat ein Rednertribünchen auf der Gegenseite erstellt, von wo aus sie – wie es allerdings Eliot angibt – ihre demagogischen Entschuldigungen ins Publikum richten dürfen.

Was ergab sich? Bei der Predigt stellte sich heraus, daß die Leute, die nur für eine Theateraufführung bezahlt hatten, sich wohl hintergangen fühlten, als sie sich von einer action directe der streitenden Kirche gleichsam überfallen wähnten und zwar reagierten offenbar Feinde und Freunde des Christentums gleich ablehnend. Was die vorerst stille Empörung der einen meinte, das meinte nämlich auch die Scham der andern: daß Predigt ein Predigthörenwollen, also die Freiwilligkeit der Hörer voraussetzt. Die gespeicherten Gegengefühle machten sich dann in jener fluktuierenden Ironie Luft, die zu den Präliminarien eines Theaterskandals gehört. Dies geschah jedoch erst, als die gleichfalls direkt ins Publikum gewendeten Prosa-„Wahlreden“ der Mörder kein Ende nahmen, und dann das Regiekunststück gewagt werden mußte, von der wahrhaft blutigen Satire auf weltlich-politische Heuchelei jäh wieder ins Sakrale, Weihevolle zurückzubiegen.

Was hätte der Spielleiter tun können, so ungute Wirkungen zu verhindern? Er hätte, sogar entgegen der Angabe des Dichters, die abgefeimten Politika der Mörder mehr an das Volk auf der Bühne als ans Parkett richten können; auf jeden Fall aber hätte er wohl die satirische Einlage, die diese Reden sind, auf Einlagenformat zusammenstreichen müssen, einfach weil Ironie keine Längen durchsteht, zumal wenn heiliger Ernst den Beschluß machen möchte. Es lag immerhin nicht nur an der Hartgesottenheit eines Teils der Zuhörer, daß sie, gerade umgekehrt, das Blutig-Ironische ernst zu nehmen anfingen, dafür das Ernst-Weihevolle des Schlusses ironisch. Höchstwahrscheinlich wäre aber der Unmut auch der innerlich Widerstrebenden nie „laut“ geworden, hätte Arnulf Schröder zuvor jene Predigt ausschließlich an die Hörer auf der Bühne, die Frauen von Canterbury, halten lassen.

Bedauerlich bleibt, daß durch dies falsche Einbeziehenwollen das bedeutsame Ganze Einbußen erlitt, die man um der Sache willen nicht wünschen konnte. Denn es wäre ja nur heilsam, wenn viele Menschen auch heute die Weise der Heiligung von der Weise der Gewalt unterscheiden lernten! An Hellmuth Remar, selbst wenn er den Märtyrer vom Glanz seiner hierarchischen Würde mitunter überstrahlt sein ließ, gebrach es dieserhalb nicht. Auch die Versucher waren sehr eindrucksvoll dargestellt. Aber der Schlußbeifall blieb nun einmal aus den genannten Gründen, und nicht nur, weil das Publikum vom kultischen Milieu verschüchtert war, so gut wie aus.