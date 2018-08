Ein „Max-Reger-Institut, Elsa-Reger-Stiftung“, sowie ein. alljährlich zu verleihender Preis wurden von der Witwe des Komponisten an ihrem 77. Geburtstage in Bonn gestiftet. „Das Institut soll der Aufgabe dienen, das Andenken und die Musiktradition Max Regers zu pflegen sowie Komponisten, die seine Schüler waren oder in seinem Geiste weiterschaffen. zu fördern. In England, in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten sollen Geschäftsstellen des Instituts errichtet werden. Der Max-Reger-Preis wird erstmalig zum 75. Geburtstag Max Regers im nächsten Jahre an einen Komponisten vergeben.

Günther Weisenborns Schauspiel „Babel“, das nach seiner Konstanzer Uraufführung vom Autor umgearbeitet wurde, fiel im Deutschen Theater in Berlin durch. Wie DPD meldet, mischten sich in den schwachen Beifall Pfiffe und andere Mißfalleaskundgebungen des Publikums, das sich mit der Mischung von Pathos und Banalität in diesem „sozialkritischen Drama“ nicht einverstanden erklärte.

Die Friedrich-Ebert-Stittung zur Förderung unbemittelter begabter Studenten ist in Hannover neu gegründet worden. Sie hat von 1924 bis 1933 vielen jungen Menschen das Studium an deutschen Hochschulen ermöglicht.

Der Nobelpreis für Medizin und Physiologie 1947 wurde zur Hälfte an den Physiologen der Universität Buenos Aires, Prof. Dr. Bernardo A. Houssay, und zur anderen Hälfte an das nordamerikanische Forscherehepaar Prof. Dr. Carl Ferdinand Cori und Dr. Gerty T. Cori, beide an der Washington-Universität in St. Louis, verliehen.

