Von H. v. Oertzen-Rothen

Während sich in Deutschland in den letztenfünfzig Jahren vor dem Krieg die Erträgeverdoppelten, war die Landwirtschaft in den Überseeländern durch fallende Erträge gekennzeichnet. Die Weizenerträge der Welt fielen 1907 bis 1937 von 10,4 auf 9,7 dz, die von Mais von 14,8 auf 12,8 dz je ha. Nur durch Ausdehnung der Flächen um ein Viertel konnte der steigende Bedarf befriedigt werden. In den USA zeichnet sich in den letzten zehn Jahren eine entgegengesetzte für die Überseeländer neuartige Entwicklung ab. Sie ist aus folgenden Zahlen ersichtlich: Ernte je ha

Weisen. Mais

1931-1935 8,8 dz 15,2 dz

1941–1945 12,0 da 22,2 dz

1946 11,6 dz 23,0 dz

Getreideernte Weizenverkäufe