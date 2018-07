Ende Oktober fand im Frankfurter Wirtschafifirat eiö Problem nun endlich seine Regelung, das die wLtsdiaffepoIitisdie Diskussion ia der englischen und der ameiilcarsisdien Zone seit Tiefen Monaten lebbatt beschäftigt: das Bewirtfdbaftungsnotgesetz wurde angenommen. Damit iat die wiitschaitiidie_ZeDiralmscai 2 d:i Döppclgonc die grundlegenden Vollnßditen für ihre Tätigkeit erhalten. Sehr weitreicherde, fat dikfatoriscfe zu nennende Befugnisse worden ihr fibertragen. So fct der Rahmen für alle wirtschaftlichen Lenkungsmaßnahmen geschaffen. Der konkrete Zweck des Gesetzes ist es, die Winschaftslenkting zu vereinheitlichen, die ich in den einseinen Läadern und vor allem in den beiden Zonen erheblich auseinanderentwickelt hat. Wegen der Schwierigkeiten der gegenwärtigen Situation mußte die Macht der zentralen Wirtehaftsbehörden In dieser Weise entwickelt werden, zumal Bewirtschaftang und überhaupt Planwirtschaft ausgeprägt zentralistkch sind. In der Auseinandersetzung zwischen dea föderalistischen Tendenzen und dr zentralistischen Planwirtschaft kaben ich die Zwangsläufigkeiten des planwirtchaftlfihen Systems eindeutig als stärker erwiesen. Interessant dabei ist, daß auch eine so eigenständige Verwaltung wie die bayrische den not wendigen Zentralismus to Prinzip durchaus aa rkennt. Selbst Minister Bawmgartner erklärte kürzlich, daß seine Kritik n Maßnahmen des Zweäzonenrsts nur dessen AAeit habe verbessern 8©llen.

In EJnzelfalfcn werden allerdings wohl auch teaftig Differenzen zwischen den Ländern und 4en ZeEtralinstanzen entstehen. Folgerichtig irerde deshalb fei Zweizonenrat nach der Anüahnse des BewirtschaftiingsgesetzM euch gleich da "Ehwdngibafkeitsgesetz" gefordert. Es soll der Zentral wirtschaftliche Sanktionen als Machtmittel, ta dk Hand geben, damit sie notfalls die Autftührtmf ihr Bestimmungen erzwingen kann. Ander Machtmittel gegenüber den Ländern stehen ftr Hic&t r Verfügung, und die Hilfe der Besateungmlchte gegen deutsche Underregiefnngn fenn ine dtitech Zentralveiwtltung ja faum nmfen. Nach der grundsätzlichen Klärung ia Verhältnisse werden die Beteiligten weitere Differenzen jedoch wahrscheinlich vermeiden oder intern ausgleichen können.

Obwohl die Notwendigkeit des neuen Gesetzes snter den gegebenen Umständen nicht, zu beweifelm Ist, wird di Öffentlichkeit aufmerksam über seine maßvolle und korrekte Anwendung wachen müssen. Und m hr nod:: dieses Gesett das heute gewiß r ls eir Fortschritt i" der wSxt schsftlidien Neuorganisation zu begrüßen ist, darf nichts anderes sein 1s eine Notmßashme, dia sobald wie möglich wieder vcrjchvii det Mit der Zentralvenvaltungs%virtschaft ist mnj inmal die Gefahr der büiokiatischen Diktarus verbunden. Die ÄlaromutbehOrden einer Plan Wirtschaft sind letzten Endes urikontrollierb, anottym und verantwortungslos- Sie ind dfe gioße moderne Gtfshr für das freie öffentlich Leben — die größte Gefahr nach der personelle? Diktatur (die heutzutage auch nui nodi in Vei bindurtg mit ein&r bürokratischen Diktatur mö lieh ist).

Das neue Gesetz hat, trotz einiger Schlagzeilen in den Tageszeitungen, die Öffentlichkeit wlatJf wenig beschäftigt. Das Wirtschaftsleben gelbst wird davon nur mittelbar berührt. Es ist ein Etappe auf dem mühsamen Weg zur wirtechaff liehen Erholung und zur deutschen Wirtschaftseinheit. Nach dem Anschluß anderer Zonen ww den dieselben Probleme in noch wesentlich ver chärfter Form wieder zu bewältigen sein. Alls diese Arbeiten, so unproduktiv sie zunächst aaÄ aussehen mögen, sind genau so unvermeidlich wte die Beseitigung- der Trümmer vor dem Wieder irafbau.

Sowenig die Notwendigkeit des neuen Gesetze gu bestreiten ist — sie ist auch von keiner Partei bestritten worden —, x> wenig will die Notwendig keit der langen, hitzigen Debatte einleuchten, dlt sich um die Vorlage entspann und die da? ffihi daß sie nur mit der knappen Mehrheit 24:18 von den Rechtsparteien angenommen wurde. Die SPD, katte die Diskussion sofort ins Grundsätzliche geführt, und o entzweiten sich die Geister —< oder, genauer gesagt, die Parteien — über der Frage, ob hier nun ein Bewirtschaftungsnotgcsefz ©der sozusagen ein Bewirtschafttmgsgraadgesets geschaffen werden solle.

In" der gegenwärtigen Situation ist diese Frage bedeutungslos. Das Gesetz ist zunächst bis End 1949 befristet; sollte die Bewirtschaftung daa noch fortgeführt werden müssen, wie die SPD eint, so kann aa es verlängern. Ein, knapp bemessene Geltungsdauer erscheint gerade bei einem Gesetz, das_eo weitreichende Vollmacht und Macht verleiitT dringend notwendig. Abei der Termin war nur eine Teilfrage. Das cigent liehe Anliegen deir SPD war die gesetzliche (tinä ?heißt: die möglichst dauerhafte- "Verankeder Planwirtschaft. Für den nicht ganz innWirsdieinlidien Fall ciaer Majorität im Zwei sonenrat hätte sids die SPD damit eine fast uneinfesArinkte wirtsAafepolitisdie- Machtposition geschaffen, "Planwirtsdiaft", das programmatische ScUagwbrt, wird hier zur Tconkreten" politisches (Aibsicnt, Während in Frankfurt aber die Befristung der Bewirtschaftung, und bei die gesetzlidie Verankerung der Planwirtschaft diskutiert wurde, eefet die Entwicklung über beide Hinweg. Die Wirtsohaftsmöraj hat sich in den letzten Monates deutlich verschlechtert und wird in diesem Winter Tapide weiter verfallen. Fast unverhohlen kapn man heute schon als Passant in Einzelhandelsgaschäften bewirtschaftete Waren schwarz kaufen. Im Abteilungsleiter des Mindeaer Amtes wurde in Jen letzten Tagen mit sieben Mitangeklagten Fegen Schiebung von Papierschecks und Holzscheinen vor Gericht gestellt. Ferienreisende bezahlten, in diesem Sommer mit Autoreifen, Kleiderstoffen, Zement oder Nägeln. In Nordrfiein. Westfalen, müßte ein Staatskommissar zur BeIcämpfung von Korruption und Mißwirtschaft eingesezt werden. Die Beispiele ließen siefa~ tausendfach vermehren So steht es heute. In einigen Monaten wird di . B virtschaftung ganz untergraben und wegdas Bewirtsdiaftungsnotgesetz nicht verhindern, sondern nur etwas verzögern können Solange die Währung nichtin Ordnung gebracht werden kann, wird man ich, so gut es eben geht, durch lavieren müssen. Aber aanaA, und zwar bald danach, muß eine "neue funktionsfähige Ordnung ge sdtaffett werden. Es geht nicht mehr mit Bewirt sch üung oder Planwirtschaft. H. F W. , Der Leiter der RDR Kommission der CCG, Wuhatn, erklärte, daß mit der Demontage die Reparationsleistungen für die Doppelzone abgegolten seien.