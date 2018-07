„Turatwlol“ und „Die Kluge“ in der Hamburger Staatsoper

Sie gibt ihm Rätsel auf, – und er weiß, sie zu lösen: – „Turandot“; er läßt sie raten, und sie weiß die Antwort: – „Die Kluge“. Es war also schon vom Thema aus eine reizende Idee der Hamburger Staatsoper, aus beiden Kurzopern den Ertrag eines Abends zu machen. Und welch ein Ertrag! Es gab zuletzt berechtigte Ovationen für die Solisten, insbesondere für die hervorragende Lore Hoffmann, für Heimath Melchert, Sigmund Roth, Caspar Bröcheler, Göllnitz-Draht und Meyer-Bremen; Ovationen auch für den Kapellmeister Arthur Grüber, den Bühnenbildner Alfred Siercke und für den Regisseur Kurt Puhlmann; der allerdings nur der „Klugen“ – wenn auch in bewundernswert hohem Maße – gab, was er der „Turandot“ nicht geben könnte: – Stil.

So haben wir denn Gelegenheit, die beiden einander gegenübergestellt zu sehen, deren Theorien auf dem Gebiet der Musik so außerordentlich beunruhigend wirkten: Busoni. den feinen, weltmännischen Geist, den kultivierten Ästheten und kühlen Propheten im Anbruch einer neuen Epoche, und Orff. den Mann auf der „vordersten Klippe“, der den Bruch mit der Tradition der verfeinerten Operndramatik am radikalsten vollzogen hat, undder allzu konsequent einer neuen Einfachheit – um nicht Primitivität zu sagen –, sich verschrieb, alsdaß man manchmal nicht denken könnte: hier sei mehrmals Natur ein hellwacher Kunstverstand am Werk, der in der „Klugen“ mit großer Härte gegen sich selbst auf eines verzichtete, worauf Busoni weder im „Turandot“ noch auch in irgendeinem späteren Werk verzichten konnte: nämlich auf die süßen, reifen Früchte alter, ja auch vielleicht überalterter Musikkultur. Diese Überfeinerung am Ende einer Entwicklung. Busoni liebte sie gleichsam wider Willen und mischte seine Skepsis darein; er machte die Dramatik um die abgehackten Köpfe törichter Liebhaber zum Spiel um die Laune einer Prinzessin (dieser Scherz in kühler, intellektueller Luft hat freilich Bezug auf die Commedia dell’ arte,jedoch mehr im Sinne des Anscheins der Improvisation als wie die Regie es glauben machen wollte,im Sinne klassischer Herkömmlichkeit). Busoni, der das Neuland klar sah, wie kein anderer, blieb auf der anderen Seite des trennenden Flusses stehen. Orff aber, der den Reichtum des Vergangenen wie Plunder beiseite warf, betrat das neue Land, sah den Boden verflucht hart, vollzog seinen Verzicht. Steht er, der obendrein die „Bernauerin“ geschrieben hat, jetzt „ganz vom“? Oder ganz abseits? Die Jahre Werdens entscheiden. Bleiben aber wird er gewiß.

Bei Busoni, der als sein eigener Textdichter wirkte, ist der Text bezeichnend. Bei Orff – Textdichter auch er –ist der Dialog, ob gesprochen oder gesungen, sogar entscheidend. Bei Busoni steckt alles in der Musik und in der Disposition der musikalischen Szenen, an denen sogar der in Passivität verharrende Chor beteiligt ist Bei Orff steckt alles in einem Raum zwischen Musik und den Worten: im Dramatischen. Jener hat ein fremdes Märchen noch einmal erzählt, dessen Symbolik und dessen Gestaltung bis te den Wortlaut hinein – durch Literatur gefiltert wurden, ehe er, der Musiker, nach ihm griff. dieser hat ein deutsches Märchen so saftig, beziehungsvoll derb zum Drama gemacht, daß es am ehesten einem alten Holzschnitt Vergleichbar ist. Busoni und Orff: Antipoden ein und desselben Jahrhunderts Und ein Zeugnis, wie reich wir – noch und wieder – sind-, Josef Marein