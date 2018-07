„Mutter des Schwarzen Marktes“ – sonennen eingeweihte Kreise die Hauptabteilung Preis des VAW – hat in der Anordnung P. R. Nr. 5847 unter Aktenzeichen C/V/E2/g2/3464/47 ihr neuestes Produkt angekündigt. Nachdem man bereits Bananen (wo gibt es welche?) und Schreibmaschinen (nur für Behörden!) mit neuen Verbraucherhöchstpreisen versehen hat, sind es diesmal die Holzgeräte, die amtlich eingestuft werden. Man leistete eine wahre Sisyphusarbeit: 896 Holzgeräte-Erzeuger- und -Verbraucherhöchstpreise wurden festgelegt. 896, wir haben uns nicht verzählt.

In der sechzehnseitigen Anordnung werden etwa Butterlöffel angeführt, Butterlöffel, geschliffen, mit oder ohne Haken, aus Buche oder Ahorn; Kochlöffel, Buchen, geschnitzt, mit 16 cm Kopf- und 32 cm Stiellänge; Salatlöffel aus Ahorn, mit gebogenem Stiel, ganze Länge etwa 24 ein, Kopfgröße 5,5 × 8,5 ein; Bierabstreicher mit Quergriff, ganze Länge 15 cm; Gurkeuzangen aus Buche, 17 cm; Schaumschläger; Wäschezangen; Frühstücksbretter; Fleischhammer – alles ist genormt. Die Arbeitsleistung, die dahintersteckt, ist ohne Zweifel zu bewundern. Auch von Rabatten ist die Rede. Wohlgemerkt, wir reden von Heizgeräten, die im allgemeinen zu 1000 Stück oder waggonweise gehandelt werden. Und da verstehen sich die Preise des VAW für jeweils 100 Stück, wobei bei Abgabe bis zu 50 Stück 3 v. H. und bis zu 100 Stück 7 v. H. Preisnachlaß gewährt werden darf. Die Holzverarbeitungsfirmen wissen nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. Sie haben sich zum Weinen entschlossen, da das VAW ja ihre vorgesetzte Bewirtschaftungsbehörde ist. Doch soviel Theorie in unserer anscheinend unumgänglichen Bürokratie haben sie nicht vermutet.

Die Praktiker laufen nun Sturm. Wir wollen nicht die harten Worte, die dabei gesprochen werden und die der Ironie nicht entbehren, wiedergeben. Damit ist keinem gedient. Wenn die Holzzuweisungen im gleichen Maße anwachsen, würden wie die Formulare, dann ließen Erzeuger wie Händler sich dergleichen Anordnungen wohl noch gefallen. So aber bleibt ihnen nur übrig, den eigenen „Bürokratismus“ im Kontor um so mehr zu steigern, je weniger produktive Arbeitsleistung in ihren Werkstätten möglich ist. –n.