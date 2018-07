Von Wolfgang Drews

Die Amazonen in Uniform, denen wir am Rande der kürzlich vergangenen mörderischen Ereignisse begegneten, waren im allgemeinen friedfertige Wesen, die mit dem kriegerischen Frauenvolk von den Küsten des Schwarzen Meeres nur den Hang zum militärischen Gebaren gemein hatten. In ihren Brüsten wohnten Ihrem Kleide zum Trotz die süße Sehnsucht, die Liebe und die Koketterie, und niemand hätte von ihnen verlangen dürfen, daß sie den rechten Teil ihrer weiblichen Zierde ausbrannten, um den Bogen besser spannen zu können. Solche unweiblichen Gepflogenheiten werden von Penthesilea und ihren heroischen Kameradinnen berichtet, die den Achill bekämpften. Damit der Leser die Amazonen nicht mit den gleichnamigen kurzschwänzigen Papageien vom Amazonas-Strom verwechselt, sei nicht verschwiegen, daß ihre Stammesbezeichnung „Die Brustlosen“ bedeutet. Die Dichter halten die Brust für den Sitz der menschlichen Gefühle. –

Die Amazonen des zweiten Weltkrieges, trugen zwar den militärischen Rock, aber sie mischten sich nicht in das Handgemenge und warteten auf den frieden. Und nur im Notfalle griffen sie zur Maschinenpistole, sich am männlichen Morden zu beteiligen.

Um so mehr überrascht eine Nachricht, die aus Amerika kommt: Zweihundert hübsche junge Mädchen haben sich eine heiße Schlacht geliefert, in der die Schminke floß und der Puderdampf stäubte. In diesem Kampfe ging es, wie der männliche Leser mit eitler Genugtuung feststellt, um die Boyfriends, die drüben anscheinend ein ebenso rarer Artikel sind wie bei uns.

Der aufmerksame Beobachter des menschlichen Lebens weiß, daß auch in unserer Nähe, unter reiferen Semestern und im milden bürgerlichen. Klima, zuweilen wackere Amazonenkämpfe stattfinden. Das sind Schlachten im kleinen Kreise, sie werden unter dem Feldgeschrei „Cherdrez l’homme“ angefochten. Trotzdem betrübt uns der Heeresbericht vom Schlachtfeld der Liebe, das wir uns Immer ganz anders vorgestellt haben. Millionen Männer in Nord und Süd, Ost und West sind aus dem großen Kriege heimgekehrt, den männliche Dummheit, maskuliner Haß und Neid angezettelt Hatten. Sie sind endlich dahintergekommen, daß es mit dem blutigen Heldentum nichts Rechtes ist und erinnern sich voller Verlangen des süßen Lächelns und der zarten Hände, mit denen die Frauen den Krieg vom Erdball streichen sollen.

Die Männer haben die Welt angezündet, die Häuser zertrümmert und das Lebende getötet – die Frauen müssen das Feuer löschen, die Häuser wieder wohnlich machen und neues Leben an die Sonne bringen. Eros und Klio, die schön viel gemeinsam durchgemacht haben, verhüllen ihr Haupt, wenn Venus die Rüstung des Mars anlegt. – „Küsse, Bisse, das reimt sich. Wer recht von Herzen liebt, kann leicht das eine für das andere nehmen“, sagt die Amazonenkönigin Penthesilea, die nicht nur ein gewaltiges Schwert schwang, sondern auch überraschend viel Verstand besaß.

Aber da hatten ihre Hunde den überheblichen Herrn Achill zerfleischt. Und das ist ganz etwas anderes. Die neuen Amazonen schlagen sich gegenseitig die Schädel blutig ...